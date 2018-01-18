Еврокомиссия (ЕК) подтвердила дополнительную финансовую помощь в объеме почти 140 млн. евро строительству Вильнюсской когенерационной электростанции (ВКЭ). ЕК сообщила, что двумя финансовыми решениями разделила дотации Фонда конвергенции по следующей схеме: 90,8 млн. евро выделяется на оборудование установки на биомассе, а 48,5 млн. евро – на оборудование установки по производству электроэнергии из коммунальных отходов.
Как сообщает ЕК, эти проекты, которые должны быть завершены в 2019 году, помогут сократить вызывающие парниковый эффект выбросы газов в литовском секторе утилизации отходов примерно на 10% и количество утилизируемых на свалках отходов в регионе.
В декабре 2016 года на ВКЭ был предоставлен кредит Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 190 млн. евро, который обеспечивается Европейским фондом стратегических инвестиций.
Проект создания электростанции, мощность по электроэнергии которой составит 88 мегаватт и мощность по тепловой энергии – 227 мегаватт, проводит в жизнь компания Lietuvos energija, однако в будущем до 5% акций ВКЭ смогут купить подконтрольные Вильнюсскому самоуправлению Вильнюсские теплосети.
Lietuvos energija отмечает, что стоимость всего проекта составляет 350 млн. евро. Остальная часть финансирования будет покрываться за счет собственных средств.
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Не дай Бог не подтвердила бы.