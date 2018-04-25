ЕК прекратила процедуру нарушения против Литвы в связи с арендой земли Клайпедского порта

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После того, как Литва разрешила арендовать землю Клайпедского порта победившим на конкурсе компаниям и создала таким образом равные условия для местных и зарубежных инвесторов, Еврокомиссия (ЕК) больше не будет наказывать Литву.

ЕК в прошлый четверг после семи лет расследования прекратила процедуру в связи с нарушением права Евросоюза (ЕС) из-за Закона о Клайпедском порте, который, возможно, непозволительным образом ограничивал закрепленный в ЕС принцип свободы учреждения, сообщило BNS Министерство транспорта.

По мнению комиссии, бывший порядок аренды земли, при котором предприятие, у которого на арендуемой земле порта есть собственность, получает право продлить договор аренды на неограниченное время, ограничивая тем самым возможности деятельности в порту для других компаний, особенно зарубежных.

Сейм Литвы в 2016 году принял поправки к закону и изменил порядок аренды земли после того, как в августе прошлого года правительство утвердило новый порядок, пока он применяется только к новым территориям порта.

Глава Клайпедского порта Арвидас Вайткус тогда сказал, что поскольку дирекция создает новый общий план территории порта, можно будет создать более 220 гектаров новых территорий, однако для их освоения намечается привлечь стратегического инвестора.

По его словам, в настоящее время договоры об аренде земли с портовыми предприятиями заключены на 50 лет, срок их истечения — коммерческая тайна. Однако он подчеркнул, что попасть в Клайпедский порт можно совершенно свободно, в порт можно прийти не только после истечения сроков аренды, а, скажем, в результате приобретения акций. Например, контролируемая группой MSC компания Terminal Investment в 2008 году купила погрузочную компанию Klaipedos Smelte.

BNS