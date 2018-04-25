Экология в столице

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Новая система вывоза мусора в Литве действует с 1 мая 2018 года. Однако ситуация в городе все еще не наладилась. В социальных сетях появляются фотографии с переполненными мусорными контейнерами. Мэрия обещает до конца года решить эту проблему – появится в 6 раз больше таких площадок. Об этом в интервью LRT.lt сказал представитель Вильнюсской мэрии Валдас Юодис. По его словам, также чаще начнут вывозить мусор, но дороже платить за услугу не придется.

«Сейчас мы оборудуем подземные контейнеры во всем городе на специальных площадках. Уже оборудовано 130 полуподземных контейнеров. До конца года появится 759 полуподземных или подземных контейнеров. За такими площадками ведется наблюдение, чтобы определить частотность вывоза мусора. На основе полученных данных будут корректировать графики вывоза мусора. Смешанные коммунальные отходы с таких площадок вывозят раз в день», – заметил Юодис. В то же время установка новых площадок полуподземных контейнеров нередко встречает недовольство жителей, так как выбор площадок вблизи жилых домов может ухудшить экологическую ситуацию.

Представитель самоуправления отметил, что подземные контейнеры оборудуют в соответствии с европейскими стандартами, они спроектированы так, чтобы их можно было легко обслуживать и чистить. Проект полуподземных контейнеров позволит участвовать в переработке отходов, экономном расходе природных ресурсов, охране здоровья вильнюсцев, а также визуально сделает город более привлекательным.

Мэрия считает, что более серьезная проблема — вывоз сортируемых отходов, вторсырья. «Мэрия ведет переговоры о том, чтобы и из этих контейнеров мусор вывозили чаще, чем сейчас установлено в графиках. Мы видим, что пластик и бумагу надо вывозить не один, а два раза в неделю. Часто такие контейнеры бывают переполнены, поскольку из них реже вывозят мусор. Установили, что вильнюсцы охотно сортируют отходы, это уменьшает количество коммунальных отходов, поэтому важно чаще вывозить сортируемый мусор. Жители за услугу сортировки не платят, ее финансируют на средства организации импортеров и производителей, поэтому и достигнуть соглашения в этом случае сложнее», – пояснил Юодис.

В Вильнюсе крупногабаритные отходы дважды в год вывозятся из четырехсот мест. Об этом заблаговременно информируют как сам муниципалитет, так и компанию «Vilniaus atliekų sistemos administratorius». Тем не менее все еще бытует привычка оставлять ненужную бывшую в употреблении бытовую технику или мебель возле ближайших контейнеров.

По сообщению мэрии, в Вильнюсе появится больше площадок для хранения крупногабаритных отходов, чтобы не нужные больше людям вещи не оказались возле контейнеров. В Вильнюсе функционируют пять крупных площадок негабаритных отходов: на пр. Пилайтес, 50, ул. Лепкальне, 113B, В.А.Грайчюно, 36C, Прамонес, 209S и Пумпену, 10.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt