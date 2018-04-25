Экономика КНР на спаде. Угроза для мира

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Экономика Китая замедлилась до самых низких показателей за последние 28 лет. По итогам 2018 года темпы роста китайского ВВП составят 6,6 процента. Большинство аналитиков считают, что падение темпов роста продолжится.

В числе причин, связанных со снижением темпов роста, специалисты называли торговую войну с США, а также слабый внутренний спрос и инвестиционную активность. Экономика Китая — вторая в мире после США и ее падение может принести проблемы для всех стран.

Причины замедление экономики Китая

Государственное статистическое управление Китая сообщает, что в 2018 году темпы роста ВВП в стране составили 6,6 процента или 90,03 триллиона юаней, это самый низкий показатель с 1990 года. В 2017 году китайская экономика увеличилась на 6,8 процента.

«Экономика столкнулась с понижательным давлением», — заявил в понедельник руководитель ГСУ Китая Нин Цзичжэ. Он добавил, что внешняя обстановка стала «сложной и суровой».

Большинство аналитиков считают, что, несмотря на меры стимулирования, эффект от которых проявится через некоторое время, падение темпов роста продолжится, прежде чем начнется улучшение, пишет

Глаными причинами замедления роста китайского ВВП аналитики считают слабый внутренний спрос, слабую инвестиционную активность и торговую войну с США.

Эксперты отмечают, что перемирие между Пекином и Вашингтоном, которое вряд ли достижимо, не сможет подстегнуть экономику КНР и ождают дальнейшее замедление до 6,3 процента.

«Тенденция замедления усиливается, несмотря на обещания китайских властей поощрять внутренние инвестиции для поддержки экономики. Внутренний спрос оказался слабее неожиданно устойчивого экспорта», — считает старший экономист по развивающимся рынкам токийской SMBC Nikko Securities Кота Хираяма.

Вице-председатель Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР Фан Синхай на Всемирном экономическом форуме в Давосе подтвердил, что темпы роста китайской экономики продолжат замедление в 2019 году.

США против Китая

Американский президент Дональд Трамп заявил, что темпы роста ВВП Китая опустились до минимума с 1990 года в связи с торговыми войнами.

«Китай демонстрирует самые низкие с 1990-го экономические показатели из-за торговых войн и новой политики. Китаю имеет смысл наконец заключить реальную сделку и прекратить игры», — написал он в Twitter 21 января.

Через два дня зампредседателя КНР Ван Цишань на Всемирном экономическом форуме в Давосе, как пишет Bloomberg, завуалированно ответил Трампу.

«Народ Китая выступает за миролюбие и против практики гегемонизма. Мы отвергаем практики, которые допускают диктат сильных над слабыми, а равно и практику самопровозглашенного господства», — сказал Ван.

Он также предостерег от попыток сделать Китай виноватым в проблемах в экономике других стран и призвал мир сообща работать над решением проблем.

«Многие страны все чаще сосредотачиваются на себе, когда принимают политические решения, растут барьеры в международной торговле и сфере инвестиций, в мире распространяются односторонний подход, протекционизм и популизм. Все это создает серьезные вызовы международному порядку», — сказал представитель Китая в Давосе.

В начале прошлого года Трамп объявил Китаю торговую войну, желая вернуть американские производства на территорию США и защитить национальных производителей, обложив 25-процентными пошлинами китайские товары на 50 миллиардов долларов. Пекин ввел ответные меры.

1 декабря удалось достичь соглашения о перемирии на три месяца. В ходе рабочего обеда с Си Цзиньпинем Трамп согласился отложить повышение тарифов на импортируемые в Соединенные Штаты китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов, что негативно отразилось бы на мировой финансовой системе.

В свою очередь, Китай согласился закупить в США «пока не согласованное, но значительное количество сельскохозяйственных, энергетических и индустриальных» товаров, что позволит сократить существующий в американо-китайской торговле дисбаланс.

Однако эксперты говорят, что двусторонние стычки между США и Китаем, несомненно, будут продолжаться.

Последствия для мира

Международный валютный фонд, комментируя падения темпов ВВП КНР отметил, что, когда Китай чихает, простужается весь развивающийся мир, и даже богатые страны чувствуют недомогание

«Замедление роста китайской экономики может оказаться более существенным, чем ожидалось, особенно в случае сохранения трений в торговле, и это чревато резким падением финансовых и сырьевых рынков, как это было в 2015-2016 годах», — предупредила главный экономист МВФ Гита Гопинат.

Первыми, кто почувствовал торможение экономики Китая, стали Apple и Samsung.

Американский производитель смартфонов потерял звание самой дорогой компании и опустился на четвертое место. Впервые за 15 лет Apple снизила прогноз выручки. Samsung следом выпустил негативный прогноз после рекордной прибыли в 2018 году. И это все из-за падения спроса на iPhone в Китае.

Также это бьет по западным «производителям роскоши», таким как BMW или Tiffany — частное потребление в Китае превышает пять триллионов долларов в год.

Китай не только крупнейший экспортер, но и крупнейший импортер. Главная статья — сырье, такое как нефть или сталь. Китай уже, впервые с 2010 года, сократил квартальный импорт железной руды, поскольку вместе с экономикой тормозит производство и строительство.

Китайцы вкладывают миллиарды долларов в десятках стран, строят дороги и электростанции, скупают порты и месторождения. Однако теперь они будут осторожнее влезать в долги, за счет которых финансируется зарубежная экспансия, включая флагманский проект нового шелкового пути Один пояс и один путь.

korrespondent.net