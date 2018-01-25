Экономика набирает обороты

Беларусь целиком и полностью в русле мировых экономических трендов. По расчетам экономистов международного агентства Bloomberg, экономика Китая в наступившем году вырастет на 6,4%, США — на 2,5%. Германия прибавит 1,6%, Япония — 0,9%. В Беларуси по итогам минувшего года ВВП вырос на 2,4%. И эта тенденция обещает сохраниться и укрепиться.

Минэкономики видит возможности для роста ВВП в I квартале не менее чем на 2,1%. Министр экономики Владимир Зиновский считает такой прогноз целиком обоснованным:

— Макроэкономическая ситуация стабильная, внешние условия обещают быть благоприятными. Целевая матрица задач вертикали власти выстроена. Дальше все зависит от исполнителей, их профессионализма, степени ответственности и желания работать.

Среди факторов, которые могут обеспечить выход на более высокие темпы роста в промышленности — увеличение производства на предприятиях концерна «Белнефтехим» и Минпрома с учетом принятых решений по поддержке. А также создание привлекательных условий для покупки населением отечественных легковушек. И многое другое:

— Ожидаем эффект там, где завершены инвестпроекты. В легкой промышленности это Оршанский льнокомбинат и «Камволь». В деревообработке — выпуск в I квартале Светлогорским ЦКК порядка 30 тысяч тонн новой продукции — целлюлозы.

Позволю себе смелое утверждение. Нормализация экономик как Беларуси, так и стран Европы отчасти объяснима еще и тем, что европейские политики перестали наконец бросать коммерческие интересы на алтарь политических амбиций. И сконцентрировались прежде всего на экономическом сотрудничестве, к чему долгие годы кряду призывал их официальный Минск. Работы в этом направлении норвежский экономист Харалд Андреассен видит еще много. Но видит и результат:

— В отличие от США и Великобритании, где уровень безработицы очень низок, Европе еще есть над чем работать. Но, похоже, хорошие темпы роста сохранятся и в будущем.

Максим ОСИПОВ.

Метки: N4 (1196) 25 января