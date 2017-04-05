Экономика не влияет на темпы эмиграции?

Если говорить о ситуации с эмиграцией, то в последние годы отмечается новая тенденция – экономические показатели страны не оказывают влияния на эмиграционные потоки, говорит руководитель Вильнюсского бюро Международной организации по миграции (МОМ) Аудра Сипавичене.

«Особенно вызывают обеспокоенность тенденции последних двух-трех лет. (…) Мы впервые наблюдаем тенденцию, когда эмиграция не коррелирует с экономическими показателями, то есть экономические показатели растут, ВВП, рост зарплат один из самых больших в Центральной Европе, снижается безработица, но параллельно растет и эмиграция, она растет очень большими темпами», – сказала Сипавичене в Сейме во время дискуссии по вопросам миграции и демографической политики.

По словам Сипавичене, эта ситуация показывает, что рост экономики страны очень неравномерный.

Сипавичене процитировала новый отчет Еврокомиссии (ЕК) Литве: бедность и социальное отчуждение – одни из самых больших, самый большой рост неравенства доходов, треть населения страны на грани бедности, объемы неуплаты налогов одни из самых больших в Евросоюзе, самое большое налоговое бремя несут те, кто зарабатывает меньше всего.

Глава Вильнюсского бюро МОМ сказала, что за период после восстановления независимости и по сегодняшний день из страны уехало более 900 тысяч человек, или почти четверть населения.

Председатель парламента Викторас Пранцкетис назвал инструмент борьбы с эмиграцией.

Зарплаты в Литве — одна из важнейших, хотя и не единственная причина эмиграции, считает он.

«Зарплата — один из важнейших факторов, обуславливающих эмиграцию. Во-первых, если мы поднимем среднюю зарплату до 1100 евро, то эмиграция и возвращение, возможно, вернули бы баланс. Средняя зарплата играет немалую роль в решении этой проблемы», — сказал Пранцкетис в эфире радиостанции Žinių radijаs.

Спикер Сейма также отметил, что эмиграция для Литвы — не новое явление: «Литовцы всегда эмигрировали, у нас уже четвертая или пятая волна эмиграции. Только раньше у нас рождалось больше детей: пятеро детей были нормой. Волны эмиграции бывают огромными, и сейчас они есть, только вот семьи уже маленькие. Мы больше не компенсируем демографическое положение прибавлением семейства. Мы должны думать, как убедить семьи заводить более чем одного или двух детей».

Правящий Союз крестьян и зеленых предложил соглашение о мерах по прекращению эмиграции, которое тут же раскритиковал премьер-министр Саулюс Сквярнялис. По мнению премьера, меры по прекращению эмиграции уже прописаны в правительственных документах.

«Мы во фракции обсудили, что это решение, которое должно принести пользу. И это никоим образом не направлено ни против правительства, ни против коалиции, ни против кого-то еще», — сказал лидер Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.

В свою очередь Сквярнялис сказал, что такое соглашение не нужно — оно станет еще одним документом, положения которого не будут реализовываться.

Председатель парламентской Комиссии по миграции Гуода Бурокене говорит, что в борьбе с эмиграцией необходимо сплотиться, осуществляя план реализации правительственной программы, где больше всего внимания уделяется молодежи, молодым семьям, воспитывающим детей, региональной политике, развитию мелкого и среднего бизнеса, сокращению налоговой ноши, привлечению инвестиций, сокращению неравномерности регионов.

По словам члена Союза крестьян и зеленых, проблема эмиграции застарелая.

«16 лет назад, будучи еще членом неправительственной организации, я начала говорить о том, что настало время опустения усадьб. Оно все еще продолжается, и, хотя при организации первого Сельского парламента четыре года назад и второго год назад больше всего внимания уделялось миграции, никакие конкретные меры не были приняты. Я верю, что сейчас, если сплотить ученых, предпринимательское общество, молодежные организации, неправительственные, гражданские общества, мы вместе с политиками сумеем достигнуть того, что не было сделано очень давно, около 20 лет назад. Мы обязаны предпринять меры, вне зависимости от наших политических убеждений, мы должны сплотиться, чтобы решить эту проблему», — сказала Бурокене.

Правящие предлагают, чтобы соглашение подписали политические партии и общественные организации. Посредством этого соглашения планируется создать долгосрочную национальную программу, направленную на получение положительного баланса потоков эмиграции и реэмиграции, а также проводить эффективную демографическую политику. Параллельно будет решаться вопрос о двойном гражданстве.

По данным Департамента статистики, только в прошлом году из Литвы эмигрировало более 50 тыс. человек, а за первые два месяца этого года – почти 14 тыс. человек.

Инф. «ЛК»

Метки: N14 (1154) 6 апреля, Аудра Сипавичене, экономические показатели страны, эмиграция