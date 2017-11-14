Экономист Orlen: нефтеперерабатывающий завод нужно модернизировать

Экономист польского нефтеперерабатывающего концерна Orlen отметил, что конкурентоспособность принадлежащих группе нефтеперерабатывающих заводов можно повысить путем их модернизации. Адам Чижевский заверяет, что маржа прибыли раньше или позже снизится, поэтому инновации, новые технологии необходимы.

“У нес есть большое пространство для модернизации. Это не возможность, а необходимость. Раньше или позже маржа прибыли начнет снижаться, сейчас она высокая, прогноз хороший, но при прогнозе не учитываются обстоятельства, которые могут быстро измениться”, – сказал старший экономист Orlen на пресс-конференции в Вильнюсе во вторник.

Он не мог точно назвать инвестиции в обновление технологий на НПЗ Orlen Lietuva в Мажейкяй и подчеркнул, что это долгосрочный и постоянный процесс.

По его словам, в этом году Orlen Lietuva инвестировала около 60 млн. евро.

С 2006 года, когда польская Orlen приобрела Мажейкяйский НПЗ, в него инвестировано около 1 млрд. долларов США (около 860 млн. евро).

За девять месяцев этого года Orlen Lietuva заработала 140,8 млн. евро (165,4 млн. долларов США) чистой прибыли – на 16% больше, чем в январе-сентбяре 2016 года, а ее выручка выросла на 26% до 2,673 млрд. евро (3,141 млрд. долларов).

Мажейкяйский НПЗ за девять месяцев переработал 7,165 млн. тонн нефти – на 5% больше, чем в январе-сентбяре прошлого года. Компания в этом году использовала 94% перерабатывающих мощностей – на 5 пунктов больше, чем в прошлом году.

Польской Orlen принадлежат 100% акций Orlen Lietuva.

BNS

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