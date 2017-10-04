Группа из 19 криминалистов под руководством бывшего агента ФБР Винса Панкока начала новое расследование обстоятельств ареста еврейской девочки Анны Франк – автора дневника, принесшего ей всемирную известность, пишет The Guardian. Сыщики намерены проверить версию о том, что семья Франк была предана кем-то и выдана гестапо, а также установить, кто именно за этим стоит.
Инициатором расследования являются режиссер Тийс Байэнс и голландский журналист Питер Ван Твиск. Они назвали свой проект Cold Case (“Нераскрытое дело”). В выходные у проекта появилась своя страничка в Twitter. На ней авторы и участники расследования намерены делиться с окружающими своими успехами.
Сообщается, что они намерены начать расследование с чистого листа. Группа сотрудничает с рядом организаций, включая Дом-музей Анны Франк в Амстердаме. В прошлом году руководство организации опубликовало результаты собственного расследования обстоятельств ареста семьи Анны Франк.
Исследователи пришли к выводу, что арест еврейской девочки и ее семьи был не следствием предательства, а завершением полицейской операции по предотвращению нелегальной торговли продовольственными пайками и других нарушений нацистского режима, передает NEWSru Israel.
Однако Панкок, ссылаясь на недавно рассекреченные документы, отправленные в США из Амстердама после войны, придерживается предыдущей версии событий, согласно которой семья Франк была выдана гестапо кем-то из местных жителей или немецких агентов.
Впервые версия о предательстве была выдвинута отцом Анны Франк, Отто Франком, который подозревал в предательстве одного из работников склада, где пряталась семья Франк, Вильхельма ван Маарена. Полиция Нидерландов дважды, в 1948-м и 1963 годах, расследовала эти подозрения, однако не нашла никаких доказательств причастности Ван Маарена к аресту Франков. Позже нидерландских следователей критиковали за то, что их расследование было сосредоточено только на одном подозреваемом.
Анна Франк была арестована гестапо в 1944 году. Она умерла в феврале 1945 года в возрасте 15 лет в концлагере Берген-Бельзен. Причиной смерти стал сыпной тиф. Эксперты надеются завершить расследование к 4 августа 2019 года – к 75-летней годовщине ареста семьи Франков.
Метки: В мире