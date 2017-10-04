Экс-агент ФБР возглавил новое расследование по делу об аресте Анны Франк

Группа из 19 криминалистов под руководством бывшего агента ФБР Винса Панкока начала новое расследование обстоятельств ареста еврейской девочки Анны Франк – автора дневника, принесшего ей всемирную известность, пишет The Guardian. Сыщики намерены проверить версию о том, что семья Франк была предана кем-то и выдана гестапо, а также установить, кто именно за этим стоит.

Инициатором расследования являются режиссер Тийс Байэнс и голландский журналист Питер Ван Твиск. Они назвали свой проект Cold Case (“Нераскрытое дело”). В выходные у проекта появилась своя страничка в Twitter. На ней авторы и участники расследования намерены делиться с окружающими своими успехами.

Сообщается, что они намерены начать расследование с чистого листа. Группа сотрудничает с рядом организаций, включая Дом-музей Анны Франк в Амстердаме. В прошлом году руководство организации опубликовало результаты собственного расследования обстоятельств ареста семьи Анны Франк.

Исследователи пришли к выводу, что арест еврейской девочки и ее семьи был не следствием предательства, а завершением полицейской операции по предотвращению нелегальной торговли продовольственными пайками и других нарушений нацистского режима, передает NEWSru Israel.

Однако Панкок, ссылаясь на недавно рассекреченные документы, отправленные в США из Амстердама после войны, придерживается предыдущей версии событий, согласно которой семья Франк была выдана гестапо кем-то из местных жителей или немецких агентов.

Впервые версия о предательстве была выдвинута отцом Анны Франк, Отто Франком, который подозревал в предательстве одного из работников склада, где пряталась семья Франк, Вильхельма ван Маарена. Полиция Нидерландов дважды, в 1948-м и 1963 годах, расследовала эти подозрения, однако не нашла никаких доказательств причастности Ван Маарена к аресту Франков. Позже нидерландских следователей критиковали за то, что их расследование было сосредоточено только на одном подозреваемом.

Анна Франк была арестована гестапо в 1944 году. Она умерла в феврале 1945 года в возрасте 15 лет в концлагере Берген-Бельзен. Причиной смерти стал сыпной тиф. Эксперты надеются завершить расследование к 4 августа 2019 года – к 75-летней годовщине ареста семьи Франков.

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