Экс-глава ЦРУ предположил, что Трамп может быть “запуган” Путиным

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что президент РФ Владимир Путин мог во время беседы с американским лидером Дональдом Трампом повлиять на него, используя лесть. По его версии, Трамп по какой-то причине может быть “запуган” Путиным, сообщает CNN.

“Это либо наивность, либо невежество, либо страх – то, что Трамп делает в отношении россиян”, – сказал Бреннан в эфире программы State of the Union. Никаких доказательств своих утверждений экс-глава ЦРУ не привел, отметив, что Трамп позволяет Путину уйти от ответа за вмешательство России в выборы президента США в 2016 году.

Бреннан вместе с бывшим директором национальной разведки Джеймсом Клэппером прокомментировал заявления Трампа по итогам его разговора с Путиным, состоявшегося в пятницу, 10 ноября, на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Клэппер, со своей стороны, заявил, что теперь “и русские, и китайцы думают, что могут влиять” на президента США.

Бреннан и Клэппер неоднократно критиковали Трампа. Как отмечает РБК, в июле 2017 года они заявили, что политика Трампа, вопреки его предвыборным обещаниям, сделает великой не Америку, а Россию.

На пресс-конференции во Вьетнаме Трамп заявил, что не собирается спорить с Путиным по вопросу о вмешательстве России в выборы в США. “Каждый раз, когда я его (Путина) вижу, он мне говорит: “Я этого не делал”, и я верю, что он говорит это всерьез”, – сказал американский лидер.

Трамп отметил, что Путин “крайне оскорблен” предположением, что Москва пыталась повлиять на исход выборов в США. “Президент Путин очень настойчиво, категорически отрицает, что имеет к этому какое-либо отношение. Нужно не вступать в споры по этому поводу, а начать говорить о Сирии и Украине”, – подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, во время саммита АТЭС во Вьетнаме переговоры Путина и Трампа, о подготовке к которым неоднократно сообщали обе стороны, не состоялись. Президенты лишь обменялись короткими репликами на ходу.

Полноформатные переговоры президентов России и США не состоялись из-за нетипичных требований, выдвинутых американской делегацией, сообщил накануне журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. “Действительно, мы пытались согласовать отдельную полноформатную встречу, и эта работа велась по протокольным и другим каналам”, – сообщил он.

По словам Пескова, обычно стороны пытаются предлагать варианты с учетом перегруженных графиков лидеров. “Но в этот раз американская сторона, несмотря на все старания нашей команды, к сожалению, не предложила никаких альтернативных вариантов: было предложено одно время, которое не подходило российской стороне, и одно место – помещение, арендованное американской стороной”, – сказал Песков.

NEWSru.com

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