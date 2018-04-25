Экс-мэр А. Зуокас рад, что выборы принесут его либералам госдотацию

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Кандидат в мэры Вильнюса во втором туре и бывший столичный градоначальник Артурас Зуокас рад, что возглавляемый им Союз свободы Литвы (либералы), получивший 40 мандатов на муниципальных выборах, обеспечил себе государственное финансирование.

По его словам, это откроет партии путь для более успешного участия в будущих выборах. Он также выразил веру в свою победу во втором туре над нынешним мэром Рямигиюсом Шимашюсом.

«Отрадно, что мы обеспечили госфинансирование налогоплательщиков, это значительно повышает возможности Союза свободы Литвы быть и в национальной политике, а также стремиться к большему признанию и оценке на других выборах», – заявил А. Зуокас на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что результаты выборов «были почти такие, какие мы прогнозировали», то есть один мэр партии был избран, три попали во второй тур, а кандидат в мэры в Ширвинтском районе Видмантас Матейка уступил Живиле Пинскувене уже в первом туре.

А. Зуокас также надеется на поддержку Партии труда, Избирательной акции поляков Литвы, «аграриев» во втором туре выборов мэра Вильнюса.

«Я полагаю, что их поддержка, и не только их, но и Виктора Успасских, Избиральной акции поляков обеспечивается общим подходом к большинству проблем города», — сказал А. Зуокас.

Партия считает, что получила 46 мандатов, основная их часть (15) в Швянченском районе, где победу в первом туре празднует нынешний мэр Римантас Клипчюс.

Избирательный список А. Зуокаса в столице получил десять мандатов в горсовете, среди прошедших в горсовет — и его супруга Агне Зуокене. Будущая фракция А. Зуокаса вторая по величине в горсовете после команды нынешнего мэра и оппонента во втором туре Рямигиюса Шимашюса.

А. Зуокас сказал, что, став мэром, «без проблем» сплотит сильное большинство, однако, по его словам, пока рано говорить о том, кто в него войдет.

Невзирая на разногласия, он утверждает, что согласился бы работать с фракцией Р. Шимашюса.

Во второй тур прямых выборов мэров прошли три кандидата партии: ее лидер Артурас Зуокас в Вильнюсе, глава Висагинского самоуправления Даля Штраупайте и мэр Пакруойса Саулюс Гядецкас.

BNS