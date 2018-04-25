Экс-премьеру Малайзии Наджибу Разаку предъявлено обвинение в отмывании денег

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Суд Малайзии в среду, 8 августа, предъявил обвинения экс-премьеру страны Наджибу Разаку в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма, а также получении доходов от незаконной деятельности. Об этом сообщает издание The Star .

Обвинения предъявлены в связи с растратой 42 млн ринггитов (10,2 млн долларов) из небольшого государственного фонда SRC International. Эти средства были переведены на личные счета бывшего премьера. Наджиб Разак в суде Куала-Лумпура не признал себя виновным. Кроме того, суд удовлетворил просьбу государственного обвинителя передать дело в Верховный суд.

Как отмечает ТАСС, это уже второе появление Наджиба Разака в суде за последнее время. В начале июля он был задержан правоохранительными органами в связи с обвинениями в злоупотреблении властью. Однако суд удовлетворил ходатайство защиты и выпустил экс-премьера под залог почти в 250 тыс. долларов.

Проблемы с законом у Разака начались сразу же после поражения на парламентских выборах 9 мая, когда ему пришлось покинуть премьерское кресло, которое он занимал с 2009 года. Возглавляемая им крупнейшая партия страны потерпела поражение впервые более чем за 60 лет. Почти сразу экс-премьеру запретили покидать пределы страны, в его домах и квартирах были произведены обыски.

Как рассказал впоследствии начальник управления по расследованию экономических преступлений Амар Сингх, было конфисковано наличности и предметов роскоши на общую сумму от 900 млн до 1,1 млрд ринггитов (223 млн — 273,4 млн долларов).

SRC International входила в крупный государственный инвестиционный фонд 1MDB, который был основан экс-премьером. Фонд оказался в центре скандала в 2015 году после того, как стало известно о нецелевом использовании около 4,5 млрд долларов его средств. На личных счетах Наджиба Разака были обнаружены около 700 млн долларов, которые были переведены со счетов фонда.

Во время начатого тогда следствия политик утверждал, что средства были перечислены саудовской королевской семьей на политические нужды возглавляемой им партии. Следствие не выявило никаких нарушений и было прекращено.

NEWSru.com