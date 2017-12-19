Экс-президент Чили Себастьян Пиньера вновь возглавит республику

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера, руководивший республикой с 2010-го по 2014 год, после обработки 82,2 процента бюллетеней лидирует во втором туре выборов главы государства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Избирательную службу Чили.

Так, согласно последним данным, за Пиньеру, выдвигающегося от правого альянса “Чили, вперед!”, проголосовали 54,5 процента избирателей. За его соперника, сенатора Алехандро Гильера, которого поддерживает правящая левоцентристская коалиция, голоса отдали 45,6 процента избирателей.

Гильер между тем уже признал свое поражение. “Я хочу поздравить моего соперника Себастьяна Пиньеру с победой”, – заявил сенатор в беседе с чилийским отделением CNN.

Напомним, в первом туре 19 ноября Пиньеру поддержали 36,64% избирателей. Результат Гильера в первом туре – 22,7%.

Оба кандидата – умеренные по сравнению с оппонентами. Тем не менее в первом туре их более решительные соперники отняли у них больше голосов, чем ожидалось.

Согласно опубликованным 1 декабря результатам последнего перед выборами опроса общественного мнения, который провела компания Cadem, 40% респондентов намеревались проголосовать за бывшего главу государства, 38,6% – за Гильера.

На территории Чили голосование завершилось в 18:00 (00:00 понедельника по Москве). В этом году возможность принять участие в выборах президента также впервые получили граждане республики, находящиеся за рубежом. В общей сложности правом голоса обладают около 14,3 миллиона чилийцев.

NEWSru.com

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