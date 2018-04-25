Экс-президента Эквадора Корреа запросил убежище в Бельгии

🔊 Воспроизвести

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, которому ранее были предъявлены обвинения в похищении оппозиционного политика Фернандо Бальды в 2012 году, запросил убежище в Бельгии, передает Reuters. Соответствующий запрос был сделан летом этого года, выяснила пресса.

Действующий глава государства Ленин Морено пришел к власти по итогам прошедшего в апреле 2017 года второго тура президентских выборов. Он считался преемником Корреа, который занимал высший пост с 2007 по 2017 год, но отказался идти на третий срок, выбрав себе преемника. Однако через несколько месяцев после вступления Морено в должность отношения между двумя политиками испортились.

Сначала под следствием по обвинению в коррупции оказался бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас. После начала расследования эквадорский лидер подписал указ о лишении его всех полномочий. Корреа встал на сторону Гласа, обвинив Морено в отказе от политики преемственности, с которой тот шел на выборы.

В июле Национальный суд Эквадора выдал ордер на арест Корреа. Это произошло после того, как экс-президент не выполнил постановление данного органа — на время рассмотрения уголовного дела о похищении Бальды политик должен был являться в суд каждые 15 суток, начиная со 2 июля. Корреа в последние месяцы проживает в Бельгии, откуда родом его супруга, сообщает ТАСС.

Если Корреа не вернется в Эквадор, судебный процесс будет приостановлен. Национальное законодательство южноамериканской республики запрещает заочно выносить приговоры по делу, связанному с похищением.

Сам экс-президент Корреа не раз заявлял, что не имеет отношения к похищению бывшего депутата Бальды.

Добавим, в декабре 2017 года суд приговорил бывшего вице-президента Гласа к шести годам тюремного заключения, признав его виновным в организации преступного сообщества, созданного для незаконного обогащения. Дело, по которому был осужден Глас, связано с коррупционными схемами, применявшимися бразильской строительной компанией Odebrecht. Суд счел доказанным, что бывший вице-президент получал от нее взятки за помощь в заключении контрактов с эквадорским правительством.

В конце октября 2018 года Глас объявил голодовку из-за несогласия с переводом в другое пенитенциарное учреждение. После 17 дней голодовки состояния заключенного сильно ухудшилось. Он был отправлен в больницу Кито. «Мы считаем, что ответственность за его состояние и жизнь несет нынешнее правительство», — сообщил во вторник в Twitter адвокат Гласа Эдуардо Франко Лоор.

NEWSru.com

Photo by Cancillería Ecuador on Foter.com / CC BY-SA