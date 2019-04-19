Экс-президенту Казахстана Назарбаеву — новый почетный титул

Экс-президент Казахстана, лидер нации и пожизненный председатель Совета безопасности республики Нурсултан Назарбаев может получить еще один титул. На саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 29 мая, который будет посвящен пятилетию объединения, Назарбаев может быть назначен его почетным председателем.

Такое решение обсуждается в связи с тем, что идея создания ЕАЭС принадлежала именно Назарбаеву, пишет «Коммерсант».

29 мая в Нурсултане (бывшая Астана) пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов всех стран — участниц объединения (РФ, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении). В этот день главы государств отметят пятилетнюю годовщину создания союза и обсудят результаты, достигнутые за это время. При этом сообщается, что в центре внимания на мероприятии окажется бывший руководитель Казахстана Нурсултан Назарбаев, который будет назначен почетным председателем союза.

Сейчас такой должности не существует, поэтому рамки будущих полномочий Нурсултана Назарбаева еще не определены. Известно лишь, что среди прочего он сможет представлять ЕАЭС перед внешними игроками. Более подробно наполнение должности почетного председателя будет обсуждаться сначала вице-премьерами стран-участниц 29 апреля, а затем 30 апреля главами правительств. Окончательное решение будет утверждено на юбилейном заседании 29 мая.