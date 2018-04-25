Экс-президенту Южной Кореи прибавили год к длительному сроку за коррупцию

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Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе , в апреле приговоренной к 24 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребление полномочиями, увеличили срок лишения свободы на один год, то есть до 25 лет.

Апелляционный суд Сеула также увеличил размер штрафа до 20 миллиардов вон (17,8 миллиона долларов; ранее он составлял 18 млрд вон — около 16,9 млн долларов), сообщает агентство Yonhap 24 августа.

Прокуратура в апелляционном обращении требовала 30-летнего тюремного заключения и штрафа в размере 118,5 миллиарда вон. Сама экс-президент не явилась на судебное заседание 24 августа, заявив, что у нее нет к нему доверия.

В апреле суд признал Пак Кын Хе виновной по 16 пунктам обвинения в коррупции, взяточничестве, вымогательстве, разглашении государственной тайны и злоупотреблении властью.

Громкий коррупционный скандал разгорелся в Южной Корее осенью 2016 года. Выяснилось, что подруга президента Цой Сун Силь использовала свои связи в верхах, чтобы заставить крупные южнокорейские корпорации делать большие пожертвования в два связанных с ней фонда Mir и K-Sports. Организации в итоге получили 72 млн долларов. При расследовании выяснилось, что в течение нескольких лет Чхве Сун Силь не только была посвящена в детали государственного управления, но и активно вмешивалась в политику.

В декабре 2016-го парламент Южной Кореи объявил импичмент Пак Кын Хе. 10 марта 2017 года это решение утвердил Конституционный суд страны.

31 марта того же года экс-президента арестовали .

Цой Сун Силь в феврале 2018 года суд приговорил к 20 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции и вмешательстве в политические решения властей.

NEWSru.com