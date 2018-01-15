Экс-звезду НБА Денниса Родмана арестовали за вождение в нетрезвом виде в Калифорнии

Известный в прошлом игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман в воскресенье был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде, сообщает телеканал USA Today со ссылкой на полицию калифорнийского города Ньюпорт-Бич.

По словам правоохранителей, автомобиль Родмана был остановлен в связи с нарушением правил дорожного движения. Полицейские попросили Родмана пройти тест на наличие алкоголя в организме, и проверка дала положительный результат. После этого экс-баскетболиста отвезли в полицейский участок, где на него был оформлен протокол.

“Ни для кого не секрет, что Деннис страдает от алкоголизма последние 17 лет. В последний месяц у него были серьезные трудности в личной жизни и мы постараемся оказать ему необходимую помощь”, – прокомментировал инцидент агент Родмана Даррен Принс.

“Я был его агентом больше 20 лет, и мы уже почти братья. Он прекрасный парень, когда трезвый, и он заслуживает счастья за те годы в НБА, когда он делал счастливыми миллионы фанатов. Это его шанс вернуться в жизнь, и мы просим поддержки”, – заявил Принс телеканалу.

Родман является пятикратным чемпионом НБА, он выступал в лиге до 2000 года. В 2006 году Родман завершил карьеру баскетболиста.

В последние годы Родман прославился своими регулярными поездками в Северную Корею и личным общением с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Сам Родман объяснял, что делает это для того, чтобы наладить отношения между двумя странами.

NEWSru.com

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