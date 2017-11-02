Эксперт предупредил о стремительном приближении мира к ядерной войне

Мир стал ближе к ядерной войне, чем был на протяжении многих предыдущих лет. Такого мнения придерживается исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо. По его словам, более опасным местом мир делает напряженность вокруг КНДР, а также недостаточный прогресс в том, чтобы убедить страны в необходимости подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Зербо сказал Sky News, что вероятность ядерной войны возрастает. “Я думаю, что риск больше, чем когда я вступил в организацию тринадцать лет назад. Мир кажется более опасным, чем это было десять лет назад, и со времен холодной войны мы еще не были в ситуации, когда мир настолько напряжен, и никто не знает, что происходит”, – поделился глава ОДВЗЯИ своими наблюдениями.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан и ратифицирован 166 странами. Еще 17, включая Иран, Китай, Израиль и США, подписали документ, но не ратифицировали его. Кроме того, 13 стран, среди которых Северная Корея, не подписали и не ратифицировали договор.

Тем временем ОДВЗЯИ по-прежнему ведет наблюдения и находит доказательства проведения ядерных испытаний в мире. За последнее время ускоряются темпы развития ядерной программы Северной Кореи. В сентябре во время посещения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо предупредил, что Пхеньян может провести испытание мощнейшей водородной бомбы в Тихом океане.

Зербо указывает на опасность подобных действий. “Это было бы опасно для окружающей среды. И опасно для населения, потому что сегодня оружие в сотни раз мощнее, чем то, которое испытывали 45 лет назад”, – пояснил руководитель ОДВЗЯИ.

Организация наблюдает за признаками ядерных испытаний при помощи 300 станций мониторинга, расположенных в ледяной тундре Канады, на крышах в странах Латинской Америки и даже в океане под толщей воды. Однако ОДВЗЯИ не может выполнять свои функции полностью до тех пор, пока договор не будет ратифицирован всеми подписавшими его странами.

По словам Зербо, отсутствие прогресса в достижении этого результата расстраивает его и всю организацию. “Вы просыпаетесь утром и видите еще одно испытание. И когда вы видите, какова риторика, когда видите, что лидеры иногда не находят решений в Совете Безопасности ООН, это пугает, и это должно быть пугающе”, – признался исполнительный секретарь ОДВЗЯИ.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в Северной Корее обрушился ремонтировавшийся туннель близ самого крупного ядерного полигона страны Пунгери. В результате погибли 200 человек. Отмечалось, что полигон Пунгери используется с 2006 года и находится не в лучшем состоянии после шести проведенных там испытаний, включая последнее и самое мощное в сентябре.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, а 29 августа и 15 сентября осуществила два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии. 3 сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы, при этом заявив, что заряд может использоваться для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.

Ситуация усугубляется тем, что после каждого подобного испытания лидер КНДР обменивается жесткими заявлениями с президентом США Дональдом Трампом. Стоит отметить, что 30 октября США начали ежегодные учения стратегических ядерных сил “Глобальный гром” (Global Thunder). Как сообщил в этот день официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир, Вашингтон по условиям двустороннего договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) заранее предупредил о маневрах Россию.

А на прошлой неделе в России прошли тренировки по управлению стратегическими ядерными силами страны, в которых принял участие верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН (Ракетных войск стратегического назначения), атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ.

По словам представителя Кремля, Путин лично произвел пуск четырех баллистических ракет. Минобороны сообщало о запусках трех баллистических ракет с подводных лодок и одной с космодрома Плесецк в Архангельской области.

NEWSru.com

Метки: В мире, КНДР, ядерная война