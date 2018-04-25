Эксперт: указание защищать авторитет руководства страны чревато ограничением критики

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Правозащитники критикуют представленные МВД поправки к закону, которые обяжут Департамент охраны руководства (ДОР) защищать авторитет президента, председателя сейма и премьер-министра.

Предлагается пополнить закон положением о том, что ДОР мог бы заниматься устранением «факторов риска, которые могут негативно сказаться на авторитете руководства».

Представитель Института наблюдения за правами человека Мета Адутавичюте говорит, что такая абстрактная формулировка может создать предпосылки для ограничения критики в адрес политиков.

«Формулировка остается очень много места для интерпретаций и открывает широкие возможности для необоснованного ограничения свободы самовыражения», — сказала юрист BNS.

«Конституция гарантирует каждому человеку право свободно и беспрепятственно критиковать работу органов власти. Не будет ли в результате применения такого положения закона очень критичная публикация о руководстве государства сочтена таким фактором риска, за который сотрудники ДОР смогут сделать предупреждение?», — рассуждала М. Адутавичюте.

В разъяснительном документе к законопроекту МВД утверждает, что появление новых положений обусловлено «геополитическими изменениями и стремительно совершенствующимися технологиями».

Замдиректора ДОР Паулюс Нямира привел газете Lietuvos zinios пример, что закон позволит предупреждать руководителей государства, если с ними захочет сфотографироваться нежелательное лицо.

«Мы хотим, чтобы нам было предоставлено право в некоторых случаях, например, когда рядом с руководителями государства оказывается нежелательный представитель другого государства и хочет вместе сфотографироваться, а потом использовать эту фотографию неизвестно с какими целями, предупреждать, чтобы они не фотографировались. Но решать это будет само охраняемое лицо», — сказал Паулюс Нямира.

BNS