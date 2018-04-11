Эксперты: наибольшую выгоду Литве принес бы выкуп судна-терминала СПГ

Наибольшую выгоду Литве принес бы выкуп судна-хранилища Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) Independence после 2024 года, когда завершится срок договора аренды с норвежской Hoegh LNG.

К таким выводам пришли эксперты международной консалтинговой компании Poyry Management Consulting, которые по заказу оператора терминала СПГ – компании Klaipedos nafta провели анализ затрат и выгоды по вопросу обеспечения долгосрочных поставок СПГ в Литву.

“Выкуп судна-хранилища СПГ представляет определенные риски, конкретно то, что чистая экономическая выгода не превышает той, которая была бы получена при аренде судна. Все же, по нашему мнению, выкуп судна-хранилища предоставляет Литве больше гибкости в реагировании на неожиданные обстоятельства, например, на сокращение спроса на газ, ведь судно, при необходимости может быть продано”, – говорится в отчете, подготовленном аналитиками Poyry.

Между тем, долгосрочный договор аренды судна-хранилища, по мнению специалистов, является негибким решением, разве что будут достигнуты договоренности о достаточной гибкости.

Кроме того, отмечается, что аренда меньшего судна или выкуп вероятно не помогут сократить расходы на содержание и в логистическом смысле были бы худшим решением, нежели приобретение судна вместимостью 170 тыс. кубометров (как у Independence).

“Возможность получать СПГ несет множество преимуществ, особенно в свете диверсификации источников поставок, которая будет особо важна для обеспечения надлежащей работы оптового рынка в Литве”, – говорится в отчете Poyry.

В договоре с Hoegh LNG, подписанном в 2014 году, предусмотрено, что судно может быть выкуплено через 10 лет – в конце 2024 года. В 2015 году Литва обсуждала с норвежцами возможность выкупа до истечения 10 лет, однако они не согласились. Позднее оператор терминала – компания Klaipedos nafta планировала позаимствовать у банков 300 млн. евро и выкупить судно, однако после начала консультаций с Еврокомиссией, Латвией и Эстонией процедуры были остановлены.

До осени этого года трем Балтийским государствам не удалось договориться о региональном терминале СПГ – этим была утрачена возможность получения помощи для выкупа судна-хранилища Independence в размере 100-150 млн евро.

Все потребители газа в 2017 году заплатили около 88,5 млн евро налога на содержание терминала. За аренду судна СПГ оператор терминала – компания Klaipedos nafta в год платит 68,9 млн долларов США (по нынешнему курсу – около 560 млн евро).

BNS

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