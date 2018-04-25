Эксперты назвали выигравшие и проигравшие от внедрения евро страны

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Наибольшую выгоду от запуска единой европейской валюты в 1999 году получили проводившие консервативную экономическую политику Германия и Нидерланды. В Италии, Испании, Франции и Португалии внедрение евро скорее привело к замедлению экономики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, это следует из исследования немецкого аналитического Центра европейской политики (Center for European Politics), приуроченного к 20-летию евро. Эксперты опирались на данные Всемирного банка.

По оценкам аналитиков, с 1999 по 2017 год благодаря евро Германия привлекла 1,9 млрд евро инвестиций, что в пересчете на каждого жителя страны составляет 23 тыс. евро. Нидерланды получили 346 млрд евро, или около 21 тыс. евро на человека.

Внедрение евро привело к инвестиционному буму, так как позволило европейским странам пользоваться низкими процентными ставками немецких банков, объясняет Reuters. Однако после кризиса 2008 года обслуживать эти кредиты стало труднее, а экономический рост в ЕС замедлился.

Первые несколько лет после внедрения евро значительную выгоду также получала Греция (2 млрд евро инвестиций), говорится в исследовании. Однако с 2011 года она несет большие финансовые потери, из-за чего общий положительный баланс за время обращения евро составил всего 190 евро на каждого гражданина, говорится в исследовании.

Помимо Германии и Нидерландов эксперты проанализировали положение дел во Франции, Италии, Испании, Бельгии и Португалии. Выбор стран для исследования объясняется тем, что они раньше других согласились на единую европейскую валюту, а остальные могли вступить в ЕС, но долго не отказывались от своей валюты, из-за чего пока сложно оценить влияние этого шага на их экономику.

Из исследованных стран самые большие убытки понесла Италия: без внедрения евро каждый итальянец был бы богаче на 73 тыс. евро, а страна в целом — на 4,3 млрд евро, подсчитали эксперты Центра европейской политики.