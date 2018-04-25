Эксперты не согласны с тем, что Swedbank хорошо подготовлен к кризису

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Правоохранительные органы Швеции сообщили в среду, что в штаб-квартире банка «Swedbank» в Стокгольме у некоторых сотрудников, которые, возможно, были замешаны в схеме отмывания денег, были проведены обыски, а в четверг «из-за сильного давления», оказываемого на банк, была уволена глава группы.

В связи с этим некоторые эксперты по коммуникациям говорят, что банк «Swedbank» не в достаточной степени занимался связями с общественностью, другие же утверждали, что банк не обязан общаться с каждым членом общества.

Ромуальда Стонкуте, директор фирмы по связям с общественностью PR Service/Edelman Affiliate, говорит, что не усматривает активности «Swedbank» в области коммуникации и полагает, что банк не очень хорошо подготовлен к кризису.

Между тем консультант по коммуникационным кампаниям Миндаугас Лапинскас считает, что перед лицом именно такого кризиса банк должен сначала говорить с крупнейшими клиентами, фондами и аналитиками, а не со всем обществом и по всем возможным каналам.

«В данном случае, возможно, с какими крупными финансовыми аналитиками, возможно, фондами, может быть, с финансовыми директорами крупнейших клиентов — с ними следует говорить (банку — BNS), а со всеми остальными — в конце концов, их депозиты застрахованы, тем более, что вероятность банкротства в настоящий момент, вероятно, не обсуждается», — сказал М.Лапинскас BNS.

«Для совсем другой части людей, для гораздо более актуальной и интересной новостью было бы, если бы какой-нибудь инкассатор банкомата «Swedbank» где-нибудь в Пренай украл 5000 евро — воздействие было бы намного сильнее», — отметил Лапинскас.

Однако Р.Стонкуте утверждет, что некоторые рынки особенно чувствительны к информации о банках, и Литва является одним из них.

«Я думаю, что некоторые рынки гораздо более чувствительны к любым известиям, связанным с прозрачностью банков. Так что Литва — одна из них. Также очень важно с точки зрения коммуникации оценивать местную ситуацию. Может быть, нам нужно даже больше сведений, чем шведам, у которых не было столько крахов банков и люди там не пострадали своими личными деньгами», — отметила Стонкуте BNS.

Она подчеркнула, что ситуация сложная, но наряду с этим можно предположить, что «Swedbank» не был хорошо подготовлен к кризису.

«Случай не простой, учитывая, что, с одной стороны, банк имеет очень широкую сеть розничных услуг и в Литве работает чуть ли не с наибольшим количеством клиентов, в таких случаях это классика и рекомендации — следует максимально информировать клиентов, насколько это возможно», — сказала Р.Стонкуте.

С другой стороны, говорит она, имеется вторая сторона — в Швеции проводятся сложные расследования, подключаются и США, поэтому «отчасти можно понять, почему банк так мало вообще комментирует в самой Швеции».

Совет директоров «Swedbank» в четверг уволил Биргитте Бонезен с поста главы банка. Действующий президент Совета Ларс Идермарк сказал, что решение было принято из-за «высокого давления» на банк.

BNS