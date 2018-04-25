Эксперты: не все литовские предприятия улучшили защиту данных

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По прошествии чуть более полугода после вступления в силу Единого регламента защиты данных (ЕРЗД) не все литовские предприятия улучшили защиту данных, чтобы они соответствовали новым требованиям, пишет деловая газета Verslo zinios.

«Разумеется, есть исключения, однако большая часть бизнеса реализовала требования ЕРЗД pro forma – поверхностно и минимально. Реально около 40%, а, может, и больше литовских предприятий вообще ничего не сделали за эти полгода. Это не только небольшие фирмы, но и многие крупные компании», — говорит профессор университета Миколаса Рёмериса, руководящий партнер адвокатской конторы Invent Миндаугас Кишкис.

По словам ассоциированного юриста адвокатской конторы Ellex Valiunas Мигле Пяткявичене, в первое полугодие после вступления в силу ЕРЗД проявилась уязвимость малого и среднего бизнеса, а консультант по защите личных данных, член Каунасской торгово-промышленной палаты Виргиния Пошкайтене говорит, что на рынке недостаточно специалистов по защите личных данных.

BNS