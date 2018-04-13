Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Великобритании о веществе, которым был атакован Скрипаль

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовали 12 апреля резюме своего отчета по итогам анализа отравляющего вещества, которое использовалось при покушении на убийство экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери. В публикации вещество не называется, но отмечается, что эксперты ОЗХО подтвердили выводы британских специалистов.

“Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали три человека”, – говорится в сообщении ОЗХО. Уточняется, что речь идет о Сергее Скрипале, его дочери Юлии и Николасе Бэйли.

ОЗХО отмечает, что название и структура идентифицированного вещества раскрыты в полном отчете, который организация предоставит государствам-участникам организации. Великобритания свою копию отчета уже получила.

Как сообщает телеканал Sky News, глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал результаты ОЗХО “окончательными”. “Не может быть никаких сомнений в том, что было использовано, и не остается другого объяснения, кто несет ответственность – только у России есть возможности, мотивы и опыт”, – заявил он.

Гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю ранее сообщил о планах организации обнародовать отчет по “делу Скрипаля” на этой неделе. Он отметил, что расследование экспертов ОЗХО проводится независимо от позиции какой-либо страны. Глава организации сообщил, что другие страны смогут получить доклад только с согласия Лондона.

В следующую среду, 18 апреля, ОЗХО проведет специальную встречу, на которой будет обсуждаться доклад, передает Reuters.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в городе Солсбери. Их госпитализировали, в больницу также попал детектив-сержант Ник Бэйли, который в числе первых оказался на месте ЧП.

12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй на основе выводов экспертов военной лаборатории в Портон-Дауне заявила, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом из семейства “Новичок”, которое произведено в России. Однако в Москве эти выводы назвали преждевременными, а обвинения Лондона – “русофобской провокацией”.

3 апреля президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что ОЗХО “поставит окончательную точку” в расследовании отравления Скрипалей.

Между тем, по данным британских СМИ, спецслужбы Великобритании уже установили и точное место производства вещества, использованного при химатаке в Солсбери – это лаборатория в Шиханах Саратовской области. Однако в России это тоже отрицают.

Что касается отравленных, то все они выжили. Юлию Скрипаль уже готовы выписать из больницы. Ее отец, по словам врачей, “стремительно” идет на поправку. Ранее они оба находились в коме.

NEWSru.com

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