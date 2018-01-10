Эксперты предположили причину неудачного запуска Zuma. SpaceX ни при чем

Причиной неудачного запуска сверхсекретного военного спутника Zuma мог быть адаптер полезной нагрузки, изготовленный Northrop Grumman, сообщил в Twitter Филип Ларсон, бывший сотрудник пресс-службы SpaceX и старший советник по космосу и инновациям в администрации Барака Обамы. Он сослался на материал Wired, которая сообщила о причастности Northrop Grumman к изготовлению полезной нагрузки секретной миссии, а также на материал Bloomberg, где сделан вывод, что первая ступень ракеты-носителя Falcon отработала штатно.

С помощью адаптера происходит отделение полезной нагрузки от ракеты, указывает “Коммерсант”. В Northrop Grumman подтвердили изготовление спутника для миссии и адаптера для его вывода на орбиту с помощью ракеты частной компании Илона Маска. От дальнейших разъяснений представитель Northrop Тим Пэйнтер отказался из-за “секретности миссии”.

В SpaceX также дают крайне скупые комментарии. Однако Bloomberg указывает на ряд свидетельств того, что часть запуска, которую контролировала частная компания, была успешной. Об этом можно судить по ликованию в центре управления полетом после того, как отработала первая ступень. А также по тому, что SpaceX не стала корректировать расписание запусков, чего можно было бы ожидать в случае внутреннего расследования.

Позже в компании Маска объявили, что их ракета отработала старт штатно.

Ракета Falcon 9 с секретным спутником стартовала приблизительно рано утром в понедельник по Москве. Через восемь минут первая ступень носителя в вертикальном положении благополучно опустилась на специальную посадочную площадку Landing Zone 1 на мысе Канаверал. После запуска компания отчиталась, что спутник Zuma выведен на орбиту. Но военные не смогли установить с ним контакт и подтвердить это.

Northrop Grumman не раскрывает, в интересах какого правительственного агентства был изготовлен спутник Zuma. Стоимость потерянного спутника оценивают в несколько миллиардов долларов.

Всего в 2018 году компания Илона Маска намерена осуществить около 30 пусков против 18 в 2017. Ближайшее знаковое событие – запуск новой ракеты Falcon Heavy: она должна доставить к Марсу красный родстер, где будет играть музыка Дэвида Боуи.

NEWSru.com

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