Эксперты предупредили власти Италии о новых обрушениях тысяч мостов — им больше 60 лет, срок их службы истек

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После обрушения в итальянской Генуе 200-метрового пролета 50-летнего автомобильного моста, в результате которого погибли минимум 39 человек , научно-исследовательский совет (CNR) Италии предупредил власти, что в стране аналогичные проблемы с тысячами мостов.

Все они были построены более 50 лет назад, их несущие конструкции ослабли и теперь нуждаются в серьезном ремонте.

Как отмечает Институт строительных технологий Научно-исследовательского совета Италии, в последние годы с тревожной регулярностью отмечалось разрушение итальянской дорожной инфраструктуры, причем общим в этой ситуации был ее возраст.

Множество мостов в Италии были построены более 50 лет назад, и к настоящему моменту уже истек срок их службы, предусмотренный техническими нормативами, так как они были построены с использованием устаревших технологий, используемых еще во время Второй мировой войны, сообщает итальянское агентство ANSA .

Чтобы избежать трагедий, аналогичных той, что произошла накануне в Генуе, CNR предлагает правительству принять для итальянской дорожной инфраструктуры новый «план Маршалла» по замене большинства старых итальянских мостов новыми со сроком службы в 100 лет (по аналогии с названием программы госсекретаря США Джорджа Маршалла по восстановлению экономики послевоенной Европы — прим. ред.).

CNR напоминает, что точно также в июле 2014 рухнул виадук Petrulla на трассе 626 между Раванузой и Ликатой (административный центр Агридженто).

А в апреле 2017 года рухнул пролет моста на трассе Тангенциале.

Что касается рухнувшего моста в Генуе, то восстановлению он не подлежит и будет полностью снесен. Пока точная причина его обрушения не названа. Однако специалисты уже давно выражали беспокойство в связи с состоянием моста. В момент катастрофы, на нем велись ремонтные работы.

NEWSru.com