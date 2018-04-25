Эксперты СМИ обеспокоены стремлением расширить запрет на публикацию информации

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Эксперты СМИ говорят, что они обеспокоены стремлением группы парламентариев расширить перечень запрещённой к публикации информации, сообщил в четверг новостной портал delfi.lt.

В соответствии с поправками, поданными членами Комитета Сейма по культуре «аграриями» Рамунасом Карбаускисом и Стасисом Туменасом, консерватором Витаутасом Кярнагисом, социал-демократ Раминтой Поповене и представителем фракции «Порядок и справедливость» Оной Валюкявичюте может быть запрещена публикация в СМИ информации, посредством которой, в частности, «может быть, например, искажена историческая память Литовской Республики, стимулировать недоверие и неудовлетворение состоянием Литвы и её институтов, демократическим строем, обороной страны, стремиться к углублению национального и культурного размежевания, ослаблению национальной самобытности и гражданственности, ослабить решимость граждан защищать своё государство или иным образом бороться против интересов национальной безопасности Литовской Республики, оказывать влияние на демократию, избирательные процессы, партийную систему страны».

По словам Деймантаса Ястрамскиса, директора Института журналистики Вильнюсского университета, весь проект поправок к закону связан с обновленной Директивой об аудиовизуальных медиа, но в то же время меняются и другие вещи.

«Там есть такие вещи, как «недоверие к государству, его институтам», здесь же говорится об усугублении национально-культурного разрыва, но кто это будет определять? Ведь это субъективизм, интерпретации, которых в правовых актах не должно быть. Это является вмешательством в мнение людей, в мышление путём закона, и такое недопустимо в демократическом государстве. (…) Очень печально, но нет ничего нового в том, что это делается в попытке прикрыться директивой ЕС», — сказал Ястрамскис.

Айсте Жилинскене, глава Ассоциации интернет-СМИ, утверждает, что предлагаемое расширение запретной информации защитит государственные учреждения от любой критики.

«Этот пункт вызывает очень большую обеспокоенность, потому что работой журналистов как раз является критика власти, работы учреждений для того, чтобы они были вынуждены подтянуться и исправить свои ошибки», — сказала она.

Р.Карбаускис delfi.lt подчеркнул, что «все формулировки взяты из Концепции государственной безопасности».

Запреты, предложенные Комитетом по культуре, включены в Стратегию национальной безопасности. Они перечислены там как информационные угрозы.

BNS