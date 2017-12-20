Экстремальная ситуация в масштабе государства

Правительство постановило объявить с 30 декабря экстремальную ситуацию в масштабе государства в связи с горой Гядиминаса, разрушаемой оползнями.

Кабмин принял такое решение с учетом предложения правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям. Главной в вопросе операций на горе назначена министр культуры Лиана Руоките-Джонссон.

Сейчас экстремальная ситуация в связи с горой Гядиминаса объявлена на уровне Вильнюсского самоуправления, однако 30 декабря истекают 6 месяцев, в течение которых ситуацию должны были разрешить.

«В принципе, в техническом плане ничего не изменится, это просто обязательство – в 26-й статье Закона о гражданской безопасности четко сказано: если экстремальная ситуация длится шесть месяцев и больше, а, насколько нам известно, угроза оползней все еще есть, потому что в разгаре зимний, а впереди весенний период, которые очень благоприятны для образования новых оползней, поэтому нужно обязательно объявить экстремальную ситуацию на государственном уровне», – сказала министр культуры.

Должностные лица утверждают, что объявление экстремальной ситуации в масштабе государства поможет упростить процедуры по восстановлению горы, в критических случаях позволит привлечь армию, полицию или пожарных-спасателей.

Литовская геологическая служба в ноябре предупреждала, что деформации горы Гядиминаса расширяются, есть большая вероятность новых оползней, но угрозы для башни нет. Эксперты говорят, что оползни вызваны обильными дождями.

По словам вице-министра культуры Реналдаса Аугустинавичюса, по сути, работы по восстановлению горы Гядиминаса займут около 5 лет.

Всего на реставрацию горы планируется выделить около 9 млн евро, но этих средств может не хватить.

Инф. «ЛК»

Метки: N51 (1191) 21 декабря, гора Гядиминаса, Лиана Руоките-Джонссон., Правительство