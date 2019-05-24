Экстремальная жара в Израиле: в центре страны сгорели десятки домов

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Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 24 мая, температура в первой половине дня будет значительно выше среднесезонной. Очень жарко, малооблачно и сухо. Шарав.

До полудня температура может достигать 40 градусов в западных и центральных районах, 45 градусов – в северных и южных районах, 50 градусов – на востоке. К вечеру жара постепенно спадет. Разница температур в некоторых районах в течение суток может достигать 20-25 градусов. На юге и в центре повышенная запыленность воздуха.

Сохраняется высокая угроза возникновения новых полевых и лесных пожаров – как из-за разведения костров, так и из-за преднамеренных поджогов.

В минувший четверг, 23 мая, в поселке Мево Модиим, расположенного к северу от Модиина около 443-й трассы, в результате пожара в лесу Бен Шемен полностью или частично сгорели около 50 домов. Также несколько домов сгорели в поселке Гимзо. Вследствие лесного пожара в поселке Харель, находящегося около 44-й трассы к северу от Бейт-Шемеша, сгорели шесть домов. Кроме того, огнем были уничтожены десятки транспортных средств.

Полиция эвакуировали тысячи граждан из населенных пунктов, которым угрожали лесные пожары. Пока им не разрешают вернуться в свои дома.

Еврейский национальный фонд сообщил, что в результате пожара выгорела треть леса Бен-Шемен, и что фонд готовится к работам по его восстановлению.

Пожарная служба Израиля обратилась за помощью к коллегам из Италии, Греции, Хорватии и Кипра.

Пресс-служба посла Европейского союза в Израиле сообщает, что в ответ на просьбу израильских властей об оказании срочной помощи в тушении пожаров был оперативно задействован канал EU Civil Protection Mechanism и вызваны четыре самолета противопожарной авиации из Кипра и Италии.

Для оказания помощи в тушении лесных пожаров утром в пятницу прибыла специальная авиационная техника из других стран: пожарные самолеты из Италии, Греции и Словении, а также два пожарных вертолета из Египта.

Согласно предварительным выводам экспертов, в обоих случаях причиной возгорания стало повреждение кабелей линии электропередач «Электрической компании» («Хевран Хашмаль»), а не запуск «огненных шаров» из Газы, не поджоги и не разжигание костров в период праздника Лаг ба-Омер. Причины возгорания в лесу Бен Шемен, вследствие которого сгорели десятки домов в поселке Мево Модиим, все еще выясняются, пока не сделано даже предварительных выводов.