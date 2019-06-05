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Власти Варены объявили экстремальное положение из-за засухи в районе. Как сообщает LRT со ссылкой на Департамент противопожарной безопасности и спасения, оно объявлено полторы недели назад.

По словам властей района, уровень осадков в Варене – самый низкий по Литве, и это сказывается на сельскохозяйственных посевах. По данным Гидрометеорологической службы, ситуация в Варене считается опасной.

На данный момент засуха преобладает и в Электренском, Тракайском и Бирштонском районах.

В то же время в большинстве западных районов – переизбыток влаги.

Информация «ЛК», BNS