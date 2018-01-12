El Universo: Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, живущий уже шестой год в посольстве Эквадора в Лондоне, получил эквадорское гражданство. Выдача паспорта произошла 21 декабря 2017 года, сообщает El Universo со ссылкой на проверенные анонимные источники.

По информации издания, акту гражданского состояния на имя Ассанжа был присвоен код провинции Пичинча и номер 1729926483. Это подтверждается на сайте Службы внутренних доходов, где указанное число соответствует человеку по имени Джулиан Пол Ассанж.

В тот же день, когда на сайте El Universo появилась публикация о присвоении основателю WikiLeaks эквадорского гражданства, в его Twitter появилась фотография, на которой Ассанж одет в форму национальной сборной Эквадора по футболу.

Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил убежища в дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергал все обвинения и называл их политически мотивированными. Он опасался, что Швеция депортирует его в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Однако 19 мая дело было прекращено к неудовольствию “жертвы”, которая заявила, что шокирована решением суда. Тем не менее срок расследования по наиболее свежему эпизоду об изнасиловании в отношении Ассанжа истекает лишь в 2020 году. Таким образом, если активист окажется в руках шведских властей до этого времени, расследование в отношении него может быть возобновлено.

NEWSru.com

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