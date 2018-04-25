Электричество: как сэкономить?

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С января этого года в Литве цены на электричество в среднем выросли на 15,5 процента. Анализируя счета за электричество, эксперты заметили, что большинство клиентов, выбирая тарифный план, не учитывают своих привычек и объема потребления электричества

Анализ специалистов компании-поставщика энергии Lietuvos energijos tiekimas за 12 месяцев показал, что большинство людей выбрали тарифный план, не учитывая своих привычек и количества потребления электроэнергии. Таких клиентов около 200 тысяч. При этом в среднем они могли бы сэкономить 150 евро в год.

Гендиректор компании Мантас Микалаюнас подчеркнул, что большинство клиентов выбрали план «Стандартный», хотя потребляют много электроэнергии. Другие не решаются пользоваться тарифом для двух часовых поясов, который позволил бы им платить меньше, особенно в выходные. Специалисты рекомендуют клиентам, которые тратят минимум треть электроэнергии ночью и в выходные дни, переходить на тариф для двух часовых поясов.

Выбравшие единый часовой пояс и потребляющие менее 195 киловатт электроэнергии в месяц платят меньше при тарифном плане «Дом». Те, кто тратят 600 киловатт электроэнергии в месяц, сэкономят, выбрав план «Дом плюс».

Также специалисты компании-поставщика советуют жителям Литвы менять тарифный план на «Дом», если они выбрали два часовых пояса и в месяц потребляют более 210 киловатт, и на «Дом плюс», если в месяц тратят более 670 киловатт электроэнергии.

Смена тарифного плана для клиентов компании абсолютно бесплатна. Жителям Литвы рекомендуют самостоятельно проверить и тщательно рассчитать свои потребности и выбрать правильный план. Его можно менять каждые 12 месяцев.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ