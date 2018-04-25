Электричество подешевело за счёт увеличения ветроэнергетики — Litgrid

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Цена на электроэнергию в Литве остаётся относительно высокой, хотя на прошлой неделе она снизилась в среднем на 7% — на это повлияло почти удвоенное производство ветровой энергии в Северных странах, Литве, Латвии и Польше, указывает литовский оператор линий электропередачи Litgrid.

6-12 августа электроэнергия на биржах Nord Pool в зоне Литвы составила 56,88 евро за мегаватт-час (МВт-ч). То же самое произошло в Латвии, понижение составило 7%, тогда как в Эстонии электричество стоило 52,79 евро — на 11% меньше.

В системе биржи Nord Pool цена на электроэнергию понизилась на 5% и составила 49,76 евро за МВт-ч.

На прошлой неделе Литва импортировала 76% потреблённой электроэнергии (на 5% меньше, чем на предыдущей неделе). Больше всего её (48%) было импортировано из третьих стран, 37% — из Швеции, 11% из Латвии и 4% из Польши.

BNS