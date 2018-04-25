Электроэнергия для населения Литвы подорожает на 15%

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В пятницу литовская Комиссия по контролю над энергетикой и ценами утвердила новые цены на электроэнергию для бытовых потребителей на 2019 год – они будут почти на 15% выше.

Самый популярный «стандартный тариф» единой временной зоны вырастет на 15% или на 1,7 цента до 13 центов за киловатт-час (с НДС), а тариф двух временных зон – на 14,7% или на 2,1 цента до 14,3 цента (дневной), и на 9% или 0,9 цента до 10 центов (ночной).

Компания Lietuvos energijos tiekimas (LET) начнет применять новые тарифы с 1 января.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в среду заявлял, что рост цен обусловлен повышения стоимости сырья на рынке, однако благодаря уже принятым правительством решениям рост цен на треть ниже, чем он мог быть изначально.

Как представители правительства, так и председатель Комиссии по ценам Инга Жилене, ранее заявляли, что резервов для более значительного ограничения роста цент почти нет.

В предыдущий раз цена на электроэнергию для бытовых потребителей повышалась в 2013 году, затем ежегодно ее цена снижалась.

BNS