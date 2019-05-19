Электроэнергия: особенности поставки

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Нынешней осенью прекращается торговля электроэнергией между Беларусью и Литвой, в дальнейшем российское электричество будет поступать в Балтийские страны через Латвию.

Пошлина на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия осенью введут пошлину на российскую электроэнергию по примеру Финляндии, чтобы решить проблему нечестной конкуренции, пишет rus.err.ee. Сейчас российское электричество, производимое из ископаемых источников, но не облагаемое квотами на выброс углекислого газа, попадает на эстонский рынок через Литву. Стоимость такого электричества практически в два раза ниже, чем цена на электричество, производимое предприятием Eesti Energia из сланца. Причина разницы в ценах заключается в налогах, которые необходимо платить в Эстонии.

«Что касается, например, таможенной защиты, то это в компетенции Европейского союза и Еврокомиссии, государства ЕС отдельно ее устанавливать не могут. Но мы договорились с латышами о введении тарифа за использование инфраструктуры, предположительно осенью», – пояснил вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики Эстонии Тимо Татар. Подобный тариф на импортированное из России электричество уже много лет использует Финляндия. Введение тарифа запланировано на осень, так как в это время в Беларуси будет готова атомная электростанция. Литва в свою очередь приняла закон, прекращающий торговлю электроэнергией между Беларусью и Литвой после окончания строительства атомной электростанции.

Балтийские страны пока что не могут обойтись без российской электросети, поэтому электричество из России теперь будет поступать через Латвию. «По сути, этот тариф основан на расходах, который возникает при импорте российского электричества. Это не устранит нечестную конкуренцию, но хотя бы частично ее смягчит», – сказал руководитель государственной компании Elering Таави Вескимяги. Руководитель Eesti Energia в свою очередь заявил, что от частичного облегчения ситуации никакого прока не будет и для российской стороны необходимо установить налоговую ставку, которая равнялась бы налоговой нагрузке из-за выбросов CO2.

В апреле цена на электроэнергию в Литве выросла

Средняя цена на электроэнергию в Литве в апреле была на 8,8% больше, чем в марте и на 8,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщила BNS компания по торговле и поставкам электроэнергии Energijos tiekimas.

Компания утверждает, что на изменение цен повлияли сокращение пропускной способности ЛЭП из Калининградской области по причине профилактических работ и надзора за электросетями, а также ремонт в Беларуси.

«К факторам, обусловившим небольшой рост цен добавилось и снижение на 1 градус среднемесячной апрельской температуры окружающей среды, по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В связи с этим росла потребность в электроэнергии: по сравнению с апрелем 2018 года, потребление электроэнергии в Литве было на 5% больше», – отметил в пресс-релизе директор коммерческого департамента Energijos tiekimas Мартинас Боратинскас.

Среднемесячная цена на электроэнергию в апреле в литовской зоне торгов биржи Nord Pool составила 43,5 евро за мегаватт-час. Почти такой же она была в Латвии, но на 18% меньше, чем в Польше.

По данным поставщиков, в мае на цены на электроэнергию должны повлиять более теплая погода и сокращение потребления электроэнергии по причине удлинения светового дня. Все же, сохранится влияние пропускной способности ЛЭП, ведущих из Латвии и Калининграда, где планируются профилактические работы. На цены также может повлиять и начинающийся в двадцатых числах мая ремонт и надзор за линиями электропередачи.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ