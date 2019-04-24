Электроинтеграция в Европу

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Правительство одобрило предоставление статуса особой важности проекту синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) страны с континентальной Европой, сообщает BNS.

Кабинет министров принял проекты изменений к правовым актам, связанным с синхронизацией. Они будут вынесены на рассмотрение парламента в срочном порядке.

«Что касается проекта синхронизации, то мы перешли от политических дискуссий к воплощению в жизнь этого проекта. Действующая редакция закона 2012 года недостаточна для слаженной реализации данного проекта», – заявил на заседании правительства министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Премьер Саулюс Сквярнялис подчеркнул, что проект закона особенно важен для энергетической независимости страны и национальной безопасности.

Министерство энергетики отмечает, что такой статус проекта позволит быстрее проводить процедуры территориального планирования и оценки воздействия на окружающую среду, устанавливать сервитуты.

Литва, Латвия и Эстония планируют к 2025 году синхронизировать свои электросети с сетями Европы. Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) обеспечивает синхронный режим работы энергетических систем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы, сложившийся на основе соглашения от 7 февраля 2001 года и названный по первым буквам названий этих государств.

Три страны до сих пор действуют в синхронном режиме в так называемом кольце БРЭЛЛ постсоветской энергетической системы и зависят от диспетчерской в Москве и российской электроэнергетической сети.

«В последнее время мы стремились к региональному соглашению и активно реализовывали действия, необходимые на региональном уровне, поэтому и на национальном уровне мы обязаны юридически четко закрепить шаги, необходимые для реализации этого проекта», – отмечает в пресс-релизе Жигимантас Вайчюнас.

В Брюсселе операторы системы передачи электроэнергии подписали договор о финансировании первого этапа проекта – Еврокомиссия и Европейский механизм взаимодействия выделяют по этому договору Литве, Латвии и Эстонии 324 млн евро. На этом первом этапе для обновления и укрепления энергетической системы Литвы будет выделено три четверти необходимых средств – 125,2 млн евро (совокупная стоимость работ в стране – 167 млн евро). Согласно утвержденному сценарию, синхронизация будет осуществляться через уже действующую перемычку LitPol Link и новый морской кабель между Литвой и Польшей, а также через синхронные компенсаторы, оборудованные в трех странах Балтии. В обновленной национальной стратегии энергетической независимости утверждается, что синхронизация ЛЭП Литвы должна быть реализована до 2025 года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ