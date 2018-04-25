Электронные свидетельства здоровья – детсадовцам

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Столичное самоуправление модернизирует процедуру выдачи свидетельств здоровья: с сентября и родителям детсадовцев не нужно будет собирать бумажные свидетельства здоровья – электронные свидетельства поступят в детские сады через портал e.sveikata. Инновационным решением смогут воспользоваться почти 28 тысяч вильнюсских семей, в которых есть дети дошкольного возраста.

Данные осмотра ребенка семейные врачи, а также врачи-одонтологи должны будут вносить в электронное свидетельство о здоровье ребенка.

С сентября бумажные свидетельства о здоровье ребенка не будут просить и руководители кружков. В договорах учреждений неформального образования (за исключением организующих спортивные мероприятия) должно быть намечено, что свидетельство о состоянии здоровья необходимо лишь в тех случаях, если врач решит, что занятие в кружке определенного направления может вредить здоровью ребенка.

С целью профилактической проверки здоровья всем детям до 18 лет нужно посетить семейного врача и врача-одонтолога до 15 сентября. Свидетельство о состоянии здоровья ребенка действует в течение одного года.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt