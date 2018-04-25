🔊 Воспроизвести

Дирекция автомобильных дорог Литвы сообщила, что с 21 августа в Литве распространяются только электронные виньетки.

Водители должны знать, что бумажные виньетки будут действительны до обозначенной в них даты и во время их действия в законодательном порядке постепенно будут заменяться на электронные.

Электронные виньетки можно заказать на специальных сайтах – www.keliumokestis.lt, а также в обычных местах распространения бумажных виньеток. Электронная система оплаты проезда позволяет водителям самим устанавливать начало действия дорожного сбора, и им больше не придется заезжать на АЗС или в другие места продажи виньеток. Также не будет необходимости в наклейках на лобовых стеклах – контроль за уплатой дорожного сбора будет осуществляться с помощью системы распознавания номеров транспортных средств.

Дирекция автомобильных дорог Литвы также обращает внимание водителей на то, что участники системы дорожного сбора приобретают электронные виньетки в соответствии с классом и категорией транспортного средства, которые указаны в регистрационном документе.

В случае, если в регистрационном документе такой информации нет, виньетка привязывается к максимально допустимой массе транспортного средства и/или количеству посадочных мест.

Коды и классификаторы транспортных средств указаны в Требованиях к классификации моторных транспортных средств и прицепов в соответствии с их конструкцией.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ