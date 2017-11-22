Elektrum Lietuva: цена на электроэнергию в Литве выросла

На минувшей неделе цена на электроэнергию в Литве выросла, а определенное влияние на это оказало небольшое количество осадков, снижение производства на ветряных установках и рост сезонного потребления электроэнергии, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

Средняя цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла на 9% до 36,3 евро за мегаватт-час, в Латвии – на 5% до 34,41 евро, в Эстонии – на 7% до 33,02 евро за мегаватт-час.

Elektrum Lietuvos утверждает, что росту цены в Балтийском регионе способствовала не действующая еще с 15 ноября смычка ЛЭП Литвы и Швеции NordBalt.

Балтийские страны вместе генерировали 88% требующийся им электроэнергии.

BNS

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