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Elektrum Lietuva: цена на электроэнергию в Литве выросла

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 22, 14:00   |   Комментариев: 0

На минувшей неделе цена на электроэнергию в Литве выросла, а определенное влияние на это оказало небольшое количество осадков, снижение производства на ветряных установках и рост сезонного потребления электроэнергии, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

Средняя цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла на 9% до 36,3 евро за мегаватт-час, в Латвии – на 5% до 34,41 евро, в Эстонии – на 7% до 33,02 евро за мегаватт-час.

Elektrum Lietuvos утверждает, что росту цены в Балтийском регионе способствовала не действующая еще с 15 ноября смычка ЛЭП Литвы и Швеции NordBalt.

Балтийские страны вместе генерировали 88% требующийся им электроэнергии.

BNS

Метки: 

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