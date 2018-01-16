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Elektrum Lietuva: электроэнергия в странах Балтии подорожала на 20%

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 16, 16:00   |   Комментариев: 4

Электроэнергия на прошлой неделе заметно подорожала во всех странах Балтии, рост цен в регионе в среднем составил 20%, отмечает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

За неделю электроэнергия в Литве и Латвии подорожала до 35,99 евро за мегаватт-час (MWh),  а в Эстонии – до 35,61 евро. Рост цен был обусловлен увеличением потребления электроэнергии в связи с похолоданием.

С 8 по 14 января потребление электроэнергии в странах Балтии в среднем возросло на 11% до 604 гигаватт-часов (GWh). В Эстонии этот показатель увеличился на 13% до 191 GWh, в Латвии и Литве – на 10% до 157 GWh и 256 GWh соответственно.

Все три балтийские страны за неделю совокупно выработали на 13% больше электроэнергии – на 552 GWh. В Латвии объёмы производства выросли на 21% до 238 GWh, в Эстонии – на 10% до 240 GWh, в Литве понизились на 10% до 74 GWh.

За неделю эти страны выработали 91% необходимой региону электроэнергии.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (4)
  1. As says:
    2018-01-16 at 22:35

    Это он имел в виду (и не только) тебя, лже-ассяра-федот-остап-бава-пальмира-алдона.

  2. Федот says:
    2018-01-16 at 21:04

    Пробегающий,ты бы точнее выражался:каким гадам?И чего это тебе так приятно?Может это тебе приятно,т.к. ты с другой планеты.

  3. пробегаюший says:
    2018-01-16 at 20:52

    А вед как приятно, не так ли ,уважаемый Федот!Так им гадам и надо!

  4. Федот says:
    2018-01-16 at 20:03

    Elektrum Lietuva начался жор,как у рыбы.Причём аппетит начинает зашкаливать.Потребление увеличилось и так оплата увеличивается,а для них всё мало.Ну и хапуги!






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