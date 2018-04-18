Elektrum Lietuva: в I квартале электроэнергия в Литве подорожала на 22%

В связи с повышением на 22% цены на электроэнергию в Литве входящий в группу Latvenergo независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva утверждает, что рост цен на территориях биржи Nord Pool был обусловлен потеплением и необычно низким количеством осадков, которое ограничило наполнением водохранилищ в Скандинавии.

По словам директора компании Мартинаса Гиги, в марте отмечался простой нескольких линий электропередачи в Скандинавии, по этой причине была ограничены передача электроэнергии, что также повлияло на рост цен.

В январе-марте в Литве один мегаватт-час электроэнергии стоил 42,4 евро – на 22% больше, чем в прошлом году, а только в марте, по сравнению с мартом 2018 года, она подорожала на 6% до 46,08 евро, сообщила Elektrum Lietuva.

В Латвии электроэнергия подорожала также на 22% до 42,38 евро, в Эстонии – на 27% до 41,93 евро.

BNS

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