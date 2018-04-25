Elektrum Lietuva: в июле подорожание электроэнергии было самым большим за несколько лет

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Цена на электроэнергию на бирже Nord Pool из-за жаркой и сухой погоды в июле была самой высокой за период с 2011 года.

В июле в Литве было выработано меньше всего электроэнергии в этом году. Глава независимого поставщика электроэнергии Elektrum Lietuva говорит, что электричество дорожало во всех торговых зонах биржи Nord Pool.

«В июле изменения цен на электроэнергию были обусловлены затянувшейся почти на весь месяц жаркой и сухой погодой не только в Балтийских странах, но и во всех других торговых зонах биржи Nord Pool. Из-за теплой погоды вырос спрос на электроэнергию и снизился уровень воды в резервуарах гидроэлектростанций, последствием чего стал рост объемов выработки электроэнергии на ископаемом топливе», — сказал для пресс-релиза Мартинас Гига.

В июле по сравнению с июнем цены на электроэнергию выросли во всех странах Балтии: в Литве и Латвии — на 7% до 54,56 евро и 54,55 евро за мегаватт-час соответственно, в Эстонии — на 13% до 54,06 евро. За месяц цена на электроэнергию в отдельные часы колебалась от 45,56 до 66,04 евро.

М. Гига отмечает, что последний раз такие высокие цены на бирже фиксировались в 2011 году, так что изменение в регионе обусловило уменьшившуюся еще заметнее разницу между Балтийскими и Скандинавскими странами. Электричество в Эстонии было всего на 1,72 евро, а в Латвии и Литве — примерно на 2 евро дороже, чем в Скандинавских странах.

BNS