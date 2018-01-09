Elektrum Lietuva: в начале года цена на электроэнергию выросла

В начале этого года цена на электроэнергию во всех Балтийских странах выросла, поскольку в регионе увеличивался спрос, похолодало, сократилось количество осадков, утверждает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

В первую неделю этого года, по сравнению с предыдущей неделе, цена на электроэнергию выросла в Литве почти на 5% до 29,86 евро за мегаватт-час, в Латвии – также почти на 5% до 29,86 евро, а в Эстонии – на 4% до 29,63 евро.

В первую неделю 2018 года потребление в Балтийских странах выросло на 9% до 544 гигаватт-часов: в Литве – на 16% до 233 гигаватт-часов, в Латвии – на 5% до 143 гигаватт-часов, в Эстонии – на 4% до 168 гигаватт-часов.

За неделю в Балтийских странах было произведено 90% электроэнергии, требующейся региону. В Латвии было произведено на 37% больше электроэнергии, чем потреблено, а в Эстонии – на 24% больше. В Литве было произведено 36% необходимой стране электроэнергии.

BNS

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