Елизавета ІІ хочет пригласить Трампа в Британию

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Британская королева Елизавета II планирует направить президенту США Дональду Трампу формальное приглашение посетить Британию в июне с государственным визитом, сообщает The Sunday Times.

Источники в британском правительстве утверждают, что переговоры с американской стороной о визите ведутся с конца прошлого года и в ближайшие дни будет сделано формальное объявление.

Визит скорее всего совпадет по времени с 75-й годовщиной высадки войск в Нормандии, состоявшейся 6 июня 1944 года и планами Трампа принять участие в мероприятиях во Франции, посвященных освобождению страны.

Сообщается, что в прошлом месяце королева имела редкий частный ужин с послом США Вуди Джонсоном, что также может свидетельствовать о подготовке визита.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп может посетить Великобританию в мае 2019 года после выхода страны в марте из Европейского Союза.

Напомним, Трамп посетил Великобританию в июле прошлого года, где встретился с королевой Елизаветой II.

korrespondent.net