Эмиграция уменьшается, но из Литвы уезжает больше людей, чем приезжает

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В январе-октябре этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года все больше граждан Литвы возвращается жить в Литву, а число уезжающих из страны становится меньше.

И все же из страны в этом году уехало на 4259 человек больше, чем приехало.

По данным Департамента статистики, за десять месяцев этого года из Литвы уехало немного больше людей, чем проживает в городе Мариямполне — 36 тыс. 130, однако это на 14,2% меньше, чем в прошлом году.

Между тем в Литву приехал 31 тыс. 871 человек. Две трети иммигрантов — граждане Литвы. По данным Департамента статистики, это в 1,9 раза больше, чем в прошлом году.

В Литве по-прежнему фиксируется отрицательный естественный прирост населения. В январе — октябре в стране родилось 24 тыс. 126 младенцев, умерло 33 тыс. 94 человека.

Положительный естественный прирост населения за десять месяцев этого года фиксировался в четырех местностях: в Вильнюсе, Каунасе, Клайпедском районе и Неринге.

BNS