Эмигранты предлагают свой способ сохранения гражданства Литвы, полученного при рождении

Литовские эмигранты предлагают решать вопрос сохранения двойного гражданства путем разрешения его для тех, кто получил литовское гражданство при рождении и при подаче заявления от этого лица.

В среду на дискуссии в сейме это предложение представила глава Всемирной общины литовцев Даля Хенке. Она акцентировала, что таким образом литовское гражданство не будет предоставляться автоматически лицам, получившим гражданство другой страны, а каждое прямое личное заявление позволит сохранить гражданство и будет отдельным случаем.

“Всемирная община литовцев предлагает, чтобы литовцы по происхождению, которые знают литовский язык и имеют связи с родиной, в случае, если литовское гражданство получено при рождении и есть желание его сохранить, то прямая личная просьба сохранить литовское гражданство согласно установленным законам условиям – трактовалась бы как отдельный случай”, – сказала Д. Хенке.

Она отметила, что сейчас сложилась дискриминирующая ситуация, поскольку уехавшие до 1990 года могут иметь литовское гражданство, хотя получили его и гражданство другой страны, и их потомки тоже, а выехавшие после восстановления независимости лишены такой возможности.

Двенадцатая статья Конституции предусматривает, что за исключением предусмотренных законом случаев, никто не может одновременно быть гражданином Литвы и другого государства.

Конституционный суд разъяснил, что, по сути, разрешить двойное гражданство можно только после внесения изменений в Конституцию. Нужная статья конституции может быть изменена только референдумом.

BNS

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