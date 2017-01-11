Энергетика без углерода

Мир стоит перед необходимостью максимально сократить использование традиционных видов топлива на основе углерода — нефти, газа, угля. Иначе не удастся притормозить процесс глобального потепления. 113 стран уже приняли на себя соответствующие обязательства.

В первую очередь речь идет об энергетическом секторе. В большинстве европейских стран — участниц Парижского соглашения базисом национальной энергетической системы остаются углеводородные источники энергии — в Италии, Польше. Принятые данными странами обязательства предполагают модификацию национального энергетического сектора в сторону увеличения в энергобалансе доли источников энергии, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду. В этом свете для многих стран атом может стать самым эффективным инструментом реализации таких изменений. Такой вывод содержится в заключении Национального центра ядерных исследований Польши.

Другим направлением низкоуглеродной энергетики, экспансивно развивающимся в Европе, являются возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Ряд стран прибегает к сооружению ветряных и солнечных ферм с целью сокращения углеродной зависимости национальных энергосистем. Вместе с тем с экономической точки зрения ВИЭ показывают низкую эффективность при достаточно высокой затратности. Так, в Германии субсидии на развитие возобновляемых источников составили в 2015 году 28 млрд евро. По расчетам экспертов фрайбургского Института прикладной экологии (Германия), такой уровень государственных субсидий сохранится до 2024 года с перспективой дальнейшего роста.

Использование ВИЭ также зависит от погодных условий — ветряные и солнечные источники энергии не способны обеспечить базовую нагрузку национальных энергетических систем и текущие потребности населения. В моменты пиковой нагрузки ВИЭ действительно могут производить объемы энергии, способные закрыть до 50% и более потребности в электрической мощности, однако их серьезным недостатком является отсутствие стабильности объемов выработки. В периоды безветрия и отсутствия солнца выработка ВИЭ стремится к нулю, в то время как в солнечные и ветреные дни сети могут даже перегружаться.

Комментируя ситуацию в Германии, где в течение одного часа почти 100% спроса на электроэнергию удовлетворялось за счет ВИЭ, аналитик Bloomberg New Energy Finance Монне Депратере отметил, что в ближайшее время мы не увидим полного перехода на ВИЭ из-за нестабильности таких источников. «В Германии всегда должны оставаться тепловые источники электроэнергии для поддержки поставок, когда отсутствуют солнце и ветер», — уточнил он.

В свою очередь, атомная генерация является стабильным и относительно дешевым источником энергии. Современные технологические решения, применяемые при сооружении атомных объектов в различных странах мира, позволяют обеспечить максимальную безопасность для окружающей среды и местных жителей.

Необходимость развития атомных технологий в ходе встречи с заместителем министра экономики, торговли и промышленности Японии Йосуке Такаги в октябре акцентировал заместитель министра энергетики Польши Анджей Петровский. «Стране необходимы чистые и надежные источники электроэнергии. С этой целью нужно развивать атомные технологии, а также чистые угольные технологии по производству энергии», отметил он.

Сооружение атомных объектов, не приводящее к дополнительным налоговым нагрузкам на население, способно сохранить угольнодобывающую промышленность и даже дать новый импульс технологическому развитию отрасли через когенерацию. Так, применение высокотемпературных реакторов позволяет организовать производство жидкого топлива, способного в перспективе стать одним из важнейших составляющих экспортного оборота Польши. Польша только разрабатывает стратегию развития национальных генерирующих источников, в том числе атомных. Но атом может обеспечить энергетическую потребность страны уже сейчас. Перспективным выглядит импорт электроэнергии со строящихся АЭС в Беларуси и Калининграде. Это представит необходимое время для развития собственных экологичных источников электроэнергии.

Владимир ЯКОВЛЕВ

Метки: N2 (1142) 12 января, Беларусь, энергетика