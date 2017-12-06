Energijos tiekimas: цена на электроэнергию росла из-за похолодания и ремонтов NordBalt

Средняя рыночная цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне на бирже Nord Pool в ноябре по сравнению с октябрем повысилась на 5% до 36,2 евро за мегаватт-час.

Цена повышалась из-за не работавшей 10 дней смычки NordBalt и в результате роста потребности в электроэнергии по причине похолодания, утверждает компания по торговле и поставкам электроэнергии Energijos tiekimas.

Неисправности соединяющей Литву и Швецию смычки NordBalt фиксировались 15-23 ноября и 29 ноября, поэтому в течение одной трети месяца Литва не получала более дешевую электроэнергию из Скандинавии. На рост цены также повлияла и холодная погода, которая примерно на одну десятую увеличила потребность в электроэнергии”, – сказал для пресс-релиза глава Energijos tiekimas Видмантас Салетис.

Тенденция к росту цен на электричество также была зафиксирована в других странах Балтии: в Эстонии рост цены в ноябре составит 1%, в Латвии – 3%.

И все же по сравнению с ноябрем прошлого года в этом году цена на электроэнергию была на 14% ниже.

BNS

Метки: Energijos tiekimas, Nord Pool, NordBalt, Литва