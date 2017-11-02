Энергоблоки ВВЭР-1200 – одни из лучших

Беларусь сделала все необходимое для того, чтобы жители страны и сопредельных государств чувствовали себя комфортно в связи со строительством Белорусской АЭС. Это мнение доктора географических наук, заведующего кафедрой общего землеведения БГУ, председателя ОО «Белорусское географическое общество» Петра Лопуха. Такой же вывод сделала недавно побывавшая в Беларуси миссия Международного агентства по атомной энергетике. Петр Лопух говорит:

— Приветствую факт проведения объективной экспертной оценки БелАЭС специальной комиссией МАГАТЭ. Результаты, представленные в докладе, подготовленном по итогам проведения миссии SEED, положительно повлияют на общественное мнение не только нашей страны, но и государств Балтии, Европы. Эту информацию просто необходимо было предоставить в открытом доступе.

Белорусский ученый отдельно отметил, что позитивные качества российских энергоблоков и, в частности, их экологичность, не раз отмечались на самых разных уровнях. Так, например, первый в мире атомный энергоблок поколения 3+, введенный в промышленную эксплуатацию на Нововоронежской АЭС–2, в мае 2017 года получил премию Русского географического общества в номинации «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса». Главной особенностью энергоблоков поколения 3+ является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Такие энергоблоки будут установлены не только в Беларуси, но также в Финляндии, Турции, Венгрии. «Я полагаю, что энергоблоки на Белорусской АЭС также будут одними из лучших в мире!», — добавил белорусский ученый.

Позицию Петра Лопуха разделяет доктор технических наук, профессор Института ядерной химии и техники (Варшава), главный секретарь польского атомного сообщества Войчех Глушевский: «В заключениях отчета о проведении миссии SEED МАГАТЭ эксперты Агентства утверждают, что белорусская сторона предприняла все необходимые действия для обеспечения выбора безопасного места строительства АЭС. Другими словами, будущая АЭС будет безопасна с точки зрения размещения и условий окружающей среды (сейсмических, гидрологических, метеорологических и геологических). Это важный этап в реализации любого атомного проекта. Кроме того, проект БелАЭС учитывает все возможные внешние угрозы. Подобные отчеты о результатах проведения экспертных миссий МАГАТЭ основаны на результатах научных исследований, лишены политических аспектов и возможного влияния экологических организаций. В этом смысле отдельную значимость полученным результатам придает то, что, кроме специалистов МАГАТЭ, под ними подписались ученые из Франции и Венгрии — двух заметных атомных стран».

Научный сотрудник Института философии НАН Беларуси политолог Алексей Дзермант отмечает открытость страны к сотрудничеству по вопросу строительства БелАЭС. По его словам, Беларусь демонстрирует максимальную открытость к объективному диалогу с международным экспертным сообществом:

— Примером тому являются позитивные выводы опубликованного недавно отчета о результатах работы миссии SEED МАГАТЭ в Беларуси. Важно также отметить, что программа данной миссии была составлена в строгом соответствии с рекомендациями, выработанными на совещании сторон соглашения Конвенции Эспо по инициативе литовской стороны. Этот шаг, равно как и подготовка национального доклада о стресс–тестах на БелАЭС, который уже направлен для ознакомления в Европейскую комиссию, еще раз подчеркивает стремление Беларуси к максимальной транспарентности при строительстве АЭС, полной готовности к экспертному взаимодействию.

Соб. инф.

Метки: N44 (1184) 2 ноября