Энергонезависимость: новый формат

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Страны Балтии хотят создать с США новый формат энергетического сотрудничества. Ожидается, что в рамках сотрудничества стороны будут развивать региональный газовый рынок, а также решать вопросы синхронизации балтийских сетей с Европой.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в мае вместе с коллегами из Латвии и Эстонии Раймондом Вейонисом и Керсти Кальюлайд провела переговоры с министром энергетики США Риком Перри. Встреча состоялась по инициативе американской стороны в Киеве, передает пресс-служба президента Литвы.

«Цель встречи – укрепление сотрудничества между Балтийскими странами и США в области энергетической безопасности. Как отметила глава Литвы, США являются стратегическим партнером Балтийских стран, который решительно поддерживает стремление Литвы диверсифицировать источники поставок энергоресурсов, снизить зависимость от российского газа и укрепить энергетическую независимость региона», – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Участники встречи договорились создать новый формат сотрудничества Балтийских республик с США по формуле «3+1». Согласно замыслу, новый формат должен способствовать усилению сотрудничества в следующих сферах: синхронизация электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы, кибернетическая безопасность, возобновляемая энергетика, создание общего регионального рынка природного газа. Также отмечено, что новый формат сотрудничества «3+1» позволит расширить возможность импорта сжиженного природного газа. Новый формат сотрудничества Балтийских республик с США может быть запущен в сентябре в Вильнюсе.

Синхронизация энергосистем

Балтийские республики будут синхронизированы с энергосистемой континентальной Европы к 2025 году через Польшу — через уже имеющуюся энергосмычку LitPol Link и новый морской кабель. Такое соглашение было заключено для выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия). На первый этап проекта по модернизации инфраструктуры странам Балтии выделили 432,5 миллиона евро от ЕС.

Россия в свою очередь ведет активную подготовку для обеспечения энергетической безопасности Калининградской области. Снабжение региона будут обеспечивать четыре новые электростанции суммарной мощностью около одного гигаватта.

На минувшей неделе в Калининградской области Российской Федерации проходили трехдневные испытания работы линий электропередачи в изолированном режиме «острова», передает BNS. Они начались на несколько дней раньше, чем сообщалось. Литва утверждает, что следит за испытаниями.

В сообщении литовского оператора системы электропередачи Litgrid, опубликованном в информационной системе биржи электроэнергии Nord Pool, говорится, что с 22 по 25 мая торговая пропускная способность между Литвой и Калининградской областью была нулевой.

Представитель Litgrid по связям с общественностью Юргита Эйвайте сообщила BNS, что компания следит за процессом. По ее словам, во время испытаний у Литвы нет возможности закупать электроэнергию у Калининградской области.

«Есть ценовое влияние на рынок – нет возможности закупать российскую электроэнергию из Калининграда», – сказала Ю. Эйвайте. Подобные испытания в Калининграде проводились и ранее.

В 2018 году Литва импортировала из России около 37% всей импортированной электроэнергии.

Рынок сжиженного газа

В 2015 году в Литве появился собственный терминал сжиженного природного газа в Клайпеде. Власти уверяли, что это позволит республике избавиться от монополии «Газпрома». При этом Вильнюс продолжает наращивать объемы закупок российского топлива.

В основном СПГ в Литву экспортируют США и Норвегия. Некоторые эксперты считают, что американский газ обходится республике дороже, чем российский, однако литовское руководство не раскрывает стоимость закупки топлива, уверяя, что она выгодная.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ