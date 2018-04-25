ENTSO-E хорошо оценила ход синхронизации, заявил Э. Пурлис

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Подготовка договоров, необходимых для синхронизации сетей электропередачи Балтийских стран с континентальной Европой идет по плану, подтвердила Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), сообщил BNS вице-министр энергетики Эгидиюс Пурлис.

Замминистра, участвовавший в заседании рабочей группы на высшем уровне Балтийского плана соединений энергетического рынка BEMIP в Брюсселе, отметил, что в ближайшее время продолжится дискуссия об испытании работы системы ЛЭП Балтийских стран в изолированном режиме, с учетом отзыва прежних планов провести его в июне.

«Операторы систем передачи предоставили информацию о переносе испытаний изолированной работы и причинах, которые определили его. Было достигнуто соглашение о том, что эти позиции еще должны быть представлены более четко, и в середине апреля будет возможность продолжить дискуссии и поговорить о ближайшей дате испытаний», – пояснил вице-министр.

Он заверил, что изменения в дате испытаний не повлияют на сроки реализации проекта синхронизации, который должен быть завершен к 2025 году. По его словам, это не является проблемой или нерешаемым вопросом.

Пятого февраля было заявлено, что операторы систем электропередачи Эстонии и Латвии сообщили, что откладывают на неограниченный срок испытания в изолированном режиме, которое необходимо для синхронизации ЛЭП Балтийских стран с континентальной Европой. Испытания были отложены по причине решения России провести такие испытания в Калининградской области раньше – в конце мая. Компании решили подождать результатов российского испытания.

Elering также сообщила, что испытания отложены из-за риска того, что испытания в Калининграде могут быть неуспешными. AST акцентировала, что новая дата будет установлена после оценки калининградского теста.

Эстония до середины 2018 года долгое время не соглашалась реализовать проект синхронизации через одно соединение ЛЭП Литвы и Польши LitPol Link.

Страны Балтии пока работают в синхронном режиме с постсоветской энергосистемой в так называемом кольце БРЭЛЛ и являются зависимыми от диспетчерской в Москве и российской электрической сети.

BNS